Giro 2020: Starttijden slottijdrit naar Milaan

De Giro d’Italia kent morgen een nagelbijtende apotheose in de slottijdrit naar Milaan. De nummers een en twee in de stand, Jai Hindley en Tao Geoghegan Hart, staan namelijk in dezelfde tijd. WielerFlits zet de belangrijkste starttijden op een rij.

Starttijden favorieten, volgens onze voorbeschouwing

14.16 uur – Mikkel Bjerg (UAE Emirates)

14.17 uur – Victor Campenaerts (NTT Pro Cycling)

14.26 uur – Josef Černý (CCC)

14.44 uur – Chad Haga (Team Sunweb)

14.51 uur – Jan Tratnik (Bahrain McLaren)

14.52 uur – Filippo Ganna (INEOS Grenadiers)

15.12 uur – Thomas De Gendt (Lotto Soudal)

15.17 uur – Rohan Dennis (INEOS Grenadiers)

15.38 uur – Brandon McNulty (UAE Emirates)

16.00 uur – João Almeida (Deceuninck-Quick-Step)

Starttijden Nederlanders en Belgen

14.25 uur – Etienne van Empel (Vini Zabù-Grabo-KTM)

15.27 uur – Martin Tusveld (Team Sunweb)

15.32 uur – Sam Oomen (Team Sunweb)

16.06 uur – Wilco Kelderman (Team Sunweb)

13.51 uur – Iljo Keisse (Deceuninck-Quick-Step)

14.53 uur – Harm Vanhoucke (Lotto Soudal)

15.08 uur – Sander Armée (Lotto Soudal)

15.25 uur – Pieter Serry (Deceuninck-Quick-Step)

Starttijden top-10 algemeen klassement

15.45 uur – Hermann Pernsteiner (Bahrain McLaren)

15.48 uur – Fauso Masnada (Deceuninck-Quick-Step)

15.51 uur – Patrick Konrad (BORA-hansgrohe)

15.54 uur – Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo)

15.57 uur – Jakob Fuglsang (Astana)

16.03 uur – Pello Bilbao (Bahrain McLaren)

16.09 uur – Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers)

16.12 uur – Jai Hindley (Team Sunweb)

Alle startijden (organisatie)

Voorbeschouwing slottijdrit naar Milaan