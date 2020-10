Giro 2020: Rudy Barbier geeft op met maagproblemen

Een dag na de ritzege voor Alex Dowsett moet Israel Start-Up Nation in de Giro d’Italia afscheid nemen van Rudy Barbier. De Franse sprinter staat zondag vanwege maagproblemen niet meer aan de start van de negende etappe.

“Dit is een grote teleurstelling, zeker na de geweldige dag van gisteren voor onze ploeg”, zegt Barbier in een korte reactie. “Ik vind het jammer dat ik het team moet verlaten in deze Giro, maar ik zal in gedachten bij ze blijven.”

Barbier is de eerste uitvaller namens Israel Start-Up Nation en de vijftiende in de hele Giro. In de zevende etappe naar Brindisi, gewonnen door Arnaud Démare, wist hij nog als zesde te eindigen.

Unfortunately, Rudy Barbier will not be at the start of stage 9 in the #Giro. He has stomach problems.

“This is a big disappointment, especially after yesterday’s amazing day for us. I’m sad to leave the team this Giro, but I’ll always stay with them in spirit.”#giro2020 pic.twitter.com/gQTEz4jXor

