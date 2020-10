Giro 2020: Rick Zabel eerste drager van de bergtrui zaterdag 3 oktober 2020 om 19:38

Rick Zabel is deze Giro d’Italia de eerste drager van de bergtrui. De Duitser van Israel Start-Up Nation reed tijdens de vijftien kilometer lange openingstijdrit van Monreale naar Palermo het snelste over de enige beklimming van de dag, waardoor hij morgen mag starten in de maglia azzurra.

Daags voordien besloot Zabel er vol voor te gaan. Hij koos voor een klimfiets, ging vanaf de start voluit en deed een fietswissel op de top. “Normaal gesproken heb ik geen kans op een goed resultaat in een tijdrit”, vertelt Zabel op de site van zijn ploeg. “Maar deze korte klim beviel me perfect. Het was een inspanning van ongeveer 90 seconden. Nu er op de top een trui te verdienen was, waarom zou ik het dan niet proberen?”

Zabel was de enige renner die ervoor koos om de klim op zijn gewone fiets aan te vallen. Met een tijd van een minuut en 35 seconden bleek hij de klim als snelste te hebben afgelegd. Peter Sagan – die wel op een tijdritfiets reed – moest genoegen nemen met een tweede plek. Davide Ballerini eindigde als derde. “Morgen start ik als sprinter in de blauwe klimtrui,” aldus Zabel. “Hoe vet is dat?”