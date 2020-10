Giro 2020: Ramon Sinkeldam geeft op, Lawson Craddock niet meer gestart dinsdag 13 oktober 2020 om 13:55

Het Giro-peloton dunt verder uit. Naast Jumbo-Visma, Michtelton-Scott en Michael Matthews is ook Lawson Craddock niet meer van start gegaan in de etappe naar Tortoreto. En in de beginfase van de rit is ook Ramon Sinkeldam (Groupama-FdJ) uit de wedstrijd verdwenen.

EF Pro Cycling-pion Lawson Craddock is niet van start gegaan, maar tot nog toe is er vanuit het team nog niet gecommuniceerd over de oorzaak ervan. En in de loop van de elfde etappe is ook Ramon Sinkeldam uit de wedstrijd verdwenen. Sinkeldam is bij Groupama-FdJ ploegmaat van Arnaud Demare, die al drie etappes won. Sinkeldam gaf eerder al aan zich niet top te voelen.

Sinkeldam is na Pieter Weening, Steven Kruijswijk, Antwan Tolhoek, Jos van Emden en Koen Bouwman al de zesde Nederlander die uit de Ronde van Italië verdwijnt. Met Wilco Kelderman, Sam Oomen, Martijn Tusveld en Etienne van Empel blijven er nog vier in koers.