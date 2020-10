Giro 2020: Pavel Kochetkov (CCC) staakt de strijd zondag 11 oktober 2020 om 13:22

Pavel Kochetkov zal de Giro d’Italia dit jaar niet uitrijden. De 34-jarige Rus van CCC kwam al vroeg in de negende etappe in de problemen, werd gelost uit het peloton en besloot in de remmen te knijpen. Kochetkov is de zestiende uitvaller in de Ronde van Italië.

Kochetkov, die de voorbije jaren uitkwam voor Katusha-Alpecin, reed in de Giro rond als helper van klassementskopman Ilnur Zakarin. Eerder vandaag besloot sprinter Rudy Barbier al niet meer te starten vanwege maagproblemen.