Giro 2020: Met Gianluca Brambilla verliest Nibali weer een ploeggenoot

Gianluca Brambilla heeft de Giro d’Italia vroegtijdig verlaten. In de bergrit naar Piancavallo staakte de Italiaan de strijd wegens kniepijn als gevolg van een valpartij eerder in de ronde. Daarmee heeft Vincenzo Nibali, vijfde in het klassement, al voor de derde keer een ploeggenoot verloren.

Brambilla is de derde renner van Trek-Segafredo die voortijdig uit de Giro stapt. Pieter Weening gaf op de vijfde dag op, Giulio Ciccone ging niet meer van start in de tijdrit naar Valdobbiadene.

#Giro 🇮🇹 Another blow for our team ☹️ @glbrambilla has to stop due to the knee pain, consequences of the crash during stage 8 pic.twitter.com/yV563qqxvD

— Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) October 18, 2020