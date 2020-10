Giro 2020: Medisch bulletin en juryrapport zondag 4 oktober 2020 om 14:00

Dagelijks publiceert de organisatie van de Giro d’Italia na de etappe belangrijke informatie over blessures van renners en uitgedeelde straffen door de wedstrijdjury. Dat doen zij in het medisch bulletin en in het juryrapport. In dit overzicht bundelt WielerFlits alle medische updates uit de koers en de uitgedeelde straffen.

3 oktober 2020 – Etappe 1

Medisch bulletin

Miguel Ángel López (Astana) – Afgevoerd naar ziekenhuis na valpartij. Diepe wond bij slagader. Opgave.

Juryrapport

Alle renners en de ploegleider van EF Pro Cycling – Het niet dragen van de gepaste kleding tijdens de ploegvoorstelling. Elk 500 Zwitserse Frank boete.

In totaal zijn 76 fietsen gecontroleerd op technologische fraude.