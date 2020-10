Giro 2020: Manuele Boaro geeft op in Stelvio-rit

Manuele Boaro heeft het einde van de achttiende etappe in de Giro d’Italia niet gehaald. De Italiaanse hardrijder van Astana ging nog wel van start, maar ruim 120 kilometer voor de finish gaf hij er de brui aan na een valpartij. Boaro is er zonder veel schade van af gekomen.

Boaro stond in het klassement 69ste op ruim twee uur van roze trui João Almeida. Zijn beste daguitslag behaalde de ervaren coureur dinsdag in San Daniele del Friuli. Boaro zat mee in de kopgroep van de dag die het haalde, hij werd uiteindelijk negende.

Eerder vandaag werd ook de opgave van Giovanni Visconti gemeld. De rasaanvaller, tweede in het bergklassement, had serieuze knieklachten.

Unfortunately @BoaroManuele had to abandon the @giroditalia following a crash but internal reports say he hasn’t suffered any serious injuries!

We will give you an update as soon as we have them! #AstanaProTeam #Giro

📷 @GettySport pic.twitter.com/BBLUmqDHSl

— Astana Pro Team (@AstanaTeam) October 22, 2020