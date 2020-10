Giro 2020: Majestueuze Arnaud Démare boekt tweede ritzege in Matera donderdag 8 oktober 2020 om 16:51

Arnaud Démare heeft zijn tweede ritzege in de Giro d’Italia binnengehaald. De Franse kampioen won met sprekend gemak in Matera, voor Michael Matthews en Fabio Felline. De Australiër en Italiaan stonden niet op de foto.

Op de zesde dag van de Giro d’Italia reed het peloton van Castrovillari naar Matera. De renners kregen onderweg maar een gecategoriseerde beklimming voor de wielen geschoven, maar toch moesten er heel wat hoogtemeters worden overwonnen. Zo telden de beklimmingen van Válico di Campotenese en de Monte Gaido helemaal niet mee voor het bergklassement.

Vroege vlucht krijgt al snel de ruimte

De renners begonnen rond de klok van 12.00 uur aan de 188 kilometer lange etappe en al vrij snel wisten vier renners weg te rijden uit het peloton. Mattia Bais (Androni Giocattoli-Sidermec), Filippo Zana (Bardiani-CSF) en rasaanvaller Marco Frapporti (Vini Zabù-KTM) zorgden voor de Italiaanse inbreng, James Whelan (EF Pro Cycling) was de vreemde eend in de bijt.

In het peloton zagen we de mannen van Deceuninck-Quick-Step op kop rijden, maar de ploeggenoten van rozetruidrager João Almeida maakten niet al te veel haast. De vluchters reden intussen verder weg en kregen zo bijna negen minuten ‘cadeau’. Het probleem voor Bais, Zana, Frapporti en Whelan was alleen dat ze nog bijna 140 kilometer moesten afleggen richting Matera.

Démare en Sagan vechten voor de puntentrui

Op 126 kilometer van de streep volgde de belangrijkste tussensprint van de dag. Vooraan werd Bais geen strobreed in de weg gelegd. In het peloton zagen we Arnaud Démare en Peter Sagan duelleren om de punten voor het puntenklassement. De Franse kampioen bleek onderweg de snelste en wist zo twee punten in te lopen op leider Sagan, die een extra puntje moest inleveren na een misverstand met zijn trouwe knecht Maciej Bodnar.

Vlak na de tussensprint in San Severino Lucano zagen we de mannen van BORA-hansgrohe opnieuw in de vuurlinie, maar nu om samen met Deceuninck-Quick-Step het vuile werk op te knappen in het peloton. De Duitse formatie wist al snel twee minuten van de voorsprong af te doen, waardoor de vier vluchters met zeven minuten bonus begonnen aan de laatste negentig kilometer.

De voorsprong van de aanvallers smolt in de daaropvolgende kilometers als sneeuw voor de zon, al besloot BORA-hansgrohe op veertig kilometer van de streep om de teugels even te laten vieren. Het verschil met de kopgroep was immers nog maar twee minuten en dus konden de mannen van Sagan het zich permitteren om wat gas terug te nemen richting de Galleria Millotta.

Almeida komt met de schrik vrij

Vlak voor deze bijna vijf kilometer lange klim (aan 6,9%) zagen we nog een opvallend incident in het peloton. Rozetruidrager Almeida stopte langs de kant van de weg om van radio te wisselen, maar werd pardoes van de fiets gereden door een onoplettende renner van UAE Emirates. Gelukkig voor Almeida bleek het een onschuldige botsing en met hulp van zijn ploeggenoten wist hij weer aan te sluiten in het peloton.

Op de Galleria Millotta bleek Whelan de sterkste vluchter en de man in het eendenpak wist definitief weg te rijden bij zijn drie Italiaanse vluchtgezellen. De Australiër kwam als eerste boven en was goed voor zeven bergpunten, alleen was zijn voorsprong op het peloton geslonken tot een halve minuut. Thomas De Gendt wist door een late uitval vlak voor de top nog twee bergpunten te sprokkelen.

Dappere Whelan redt het niet

De dappere Whelan probeerde nog zo lang mogelijk stand te houden op weg naar Matera, maar werd op dertien kilometer van de meet definitief ingerekend. Door de nadelige wind in de finale werd er niet bijzonder hard doorgereden in het peloton. Met nog zeven kilometer te gaan zagen we Team Sunweb naar voren rijden. Enerzijds om Michael Matthews goed af te zetten, anderzijds om Wilco Kelderman in veiligheid te houden.

Op iets minder dan drie kilometer van de finish werden de renners nog getrakteerd op de Via San Vito, een klimmetje van 700 meter aan meer dan 7%. Matteo Fabbro reed een strak tempo in dienst van Sagan, maar de Via San Vito zorgde niet voor grote verschillen. We begonnen dus met een omvangrijk peloton aan de laatste kilometer. Het was uitkijken naar een duel tussen Sagan, Démare en Matthews.

Démare is veruit de beste in Matera, Sagan stelt teleur

Sagan, die zijn ploeg had laten werken gedurende de etappe, zat echter veel te ver op het beslissende moment. Démare zat daarentegen ideaal geplaatst en wist met een indrukwekkende sprint Matthews en Felline op meerdere fietslengtes te rijden. Een hoofdschuddende Sagan moest genoegen nemen met de achtste plaats. In het klassement zijn er geen wijzigingen: Almeida mag nog een dag langer genieten van de roze trui.