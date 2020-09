Giro 2020: Lotto Soudal heeft selectie op papier, Caleb Ewan ontbreekt dinsdag 29 september 2020 om 15:41

Lotto Soudal is klaar voor de Giro d’Italia 2020. De Belgische formatie rekent op een ploeg vol vrijbuiters, al is Carl Frederik Hagen wellicht in staat om een goed klassement te rijden. De Belgische ploeg leek met Caleb Ewan naar de Giro te trekken, maar de Australische sprinter ontbreekt in de selectie.

De Belgische formatie liet in juni nog weten dat Ewan zich zou wagen aan de combinatie Tour de France-Giro d’Italia, maar de pijlsnelle Australiër zal na een succesvolle Tour toch niet deelnemen aan de Italiaanse ronde. Dit betekent dat Lotto Soudal zonder uitgesproken kopman zal beginnen aan de Ronde van Italië.

Thomas De Gendt en Adam Hansen wonnen al eens een etappe in de Giro. De Gendt zegevierde in 2012 na een fameuze solo op de Stelvio, Hansen won een jaar later een verregende etappe met aankomst in Pescara. De inmiddels 39-jarige Australiër maakt zich op voor de 28e grote ronde uit zijn carrière.

De vertrekkende Hagen en Harm Vanhoucke zullen wellicht met klassementsambities beginnen aan de tweede grote ronde van het seizoen. Hagen eindigde vorig jaar nog als achtste in de Vuelta a España, Vanhoucke reed dit seizoen al naar top 10-noteringen in de Trofeo Serra de Tramuntana en de Ruta del Sol.

De selectie bestaat verder nog uit Sander Armée, Matthew Holmes, Jonathan Dibben en de rappe Italiaan Stefano Oldani.

Selectie Lotto Soudal voor Giro d’Italia (3-25 oktober)

Sander Armée

Jonathan Dibben

Thomas De Gendt

Carl Frederik Hagen

Adam Hansen

Matthew Holmes

Stefano Oldani

Harm Vanhoucke