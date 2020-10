Giro 2020: Kelderman en Kruijswijk schuiven op in klassement woensdag 7 oktober 2020 om 17:22

Wilco Kelderman en Steven Kruijswijk deden goede zaken in de Giro d’Italia. In de vijfde etappe naar Camigliatello Silano kwamen beide renners in de eerste groep achter winnaar Filippo Ganna over de streep en schoven op in het algemeen klassement.

In de bergetappe naar Camigliatello Silano verloren Jonathan Caicedo, tweede in het klassement, en Brandon McNulty (achtste) de aansluiting met de groep favorieten en verdwenen daardoor uit de top tien. Op 34 seconden achter etappewinnaar Filippo Ganna kwam Kelderman in het bijzijn van de favorieten als vierde over de streep en kon door het wegvallen van Caicedo doorschuiven naar de derde plaats in het klassement.

Ook Kruijswijk kwam in het eerste peloton achter Ganna over de finish. De kopman van Jumbo-Visma klom van de tiende naar de achtste plaats in de stand.