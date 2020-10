Giro 2020: Filippo Ganna wint in Camigliatello Silano na lange vlucht woensdag 7 oktober 2020 om 16:37

Filippo Ganna heeft zijn tweede etappeoverwinning te pakken in de Giro d’Italia. Na zijn zege op de openingsdag was de Italiaanse hardrijder ook in de lange bergrit naar Camigliatello Silano de beste, nadat hij 175 kilometer in de aanval reed. João Almeida behield het roze.

Na vier dagen koersen op Sicilië is de Giro d’Italia woensdag verdergegaan op het vasteland. De vijfde etappe was de eerste echt lange rit, een stevige exercitie over 225 kilometer tussen Mileto en Camigliatello Silano met liefst 4.700 hoogtemeters. Het klapstuk was de Valico di Monte Scuro van eerste categorie, toen de renners al 190 kilometer in de benen hadden. Vanaf de top was het nog ruim elf kilometer tot de streep.

In de openingsfase regende het aanvallen van renners die in de lange vlucht wilden terechtkomen. Onder andere Thomas De Gendt was daarbij erg actief, nadat hij ook in de tweede etappe al mee was in de ontsnapping. Toch zou de Belgische rasaanvaller niet in de kopgroep belanden, die pas na 45 kilometer werd gevormd. Twee groepjes van vier renners smolten samen tot een kopgroep met acht man, die spoedig een voorsprong mocht uitbouwen.

Acht vluchters mogen minuten wegrijden

INEOS-renners Salvatore Puccio en Filippo Ganna, die twee dagen het roze droeg na zijn zege in de openingstijdrit, hadden de handen ineengeslagen met Jhonatan Restrepo (Androni Giocattoli-Sidermec), Jan Tratnik (Bahrain McLaren), Carl Fredrik Hagen (Lotto Soudal), Héctor Carretero (Movistar), Valerio Conti (UAE Emirates) en Edoardo Zardini (Vini Zabù-KTM). Hagen was het best geklasseerd op de 43e plaats, op 8m23s van roze trui João Almeida.

Na tachtig kilometer bereikten de vluchters de tussensprint in Catanzaro Lido en was hun marge op het peloton al opgelopen tot meer dan vier minuten. Op de beklimmingen van derde categorie naar Catanzaro en Tiriolo kwam Zardini vervolgens als eerste over de top, waarmee de 30-jarige Italiaan, die aan zijn vijfde Giro bezig is, gelijk achttien punten opstreek. Intussen verloor de koers Pieter Weening, die na zijn harde val op dinsdag niet verder kon.

Daarna ging de route via vele klimmetjes naar de tussensprint in Cosenza, waar de vluchters ook de bonificaties pakten. Met een voorsprong van drie minuten begonnen de acht koplopers aan de Valico di Montescuro van eerste categorie, terwijl Deceuninck-Quick Step en Team Sunweb het tempo bepaalden in het peloton. Daar ging achterin al snel de poort open voor de pure sprinters, die pas in de volgende dagen weer kansen krijgen.

Thomas De Gendt in de tegenaanval

In de wat steilere eerste kilometers van de klim moesten Hagen en Restrepo als eersten lossen uit de kopgroep, terwijl Geoffrey Bouchard de sprong waagde naar de vluchters. Maar de Fransman, vorig jaar winnaar van de bergtrui in de Vuelta a España, kwam niet weg. Toen versnelde Thomas De Gendt en hij kreeg de jonge klimmer Einer Rubio mee in zijn wiel. Eerst raapten zij Restrepo en Hagen op, later haalden ze ook de geloste Puccio en Conti bij.

Vooraan bleken Carretero, wereldkampioen tijdrijden Ganna en Zandini over de sterkste benen te beschikken. Maar na tweederde van de klim sloten De Gendt en Rubio vooraan aan. De Gendt was met een missie bezig, dat was wel duidelijk, en enkel Rubio en Ganna konden het krachtige tempo van de Lotto Soudal-renner volgen. Vijf kilometer onder de top was het evenwel de Italiaan van INEOS Grenadiers die zijn nieuwe kompanen wist te lossen.

Met beide polsen gekruld over het stuur en voorovergebogen reed Ganna bij De Gendt en Rubio vandaan, terwijl het aardedonker werd op de Valico di Montescuro. Maar ondanks de regen en in de dichte mist sloopte de tijdritspecialist de eindeloze klim. Helemaal uit de lucht vallen deed zijn optreden overigens niet, want ruim acht maanden geleden kwam hij in de Vuelta a San Juan al als zesde boven op de Alto del Colorado.

Filippo Ganna houdt stand

Met een voorsprong van ruim een minuut begon Ganna aan de afdaling naar Camigliatello Silano, waar na 225 kilometer de streep was getrokken. In de afzink nam achter hem Vincenzo Nibali het voortouw als meesterdaler, maar de Giro-winnaar van 2013 en 2016 kreeg geen ruimte van Jakob Fuglsang. De achtervolgers liepen wel wat in, maar bij het ingaan van de slotkilometer reed Ganna nog altijd 35 seconden vooruit. Dat bleek voldoende voor zijn tweede etappezege.

Precies 34 tellen later kwam het peloton over de streep, waarbij Patrick Konrad tweede werd vóór João Almeida. De Portugees streek daarmee vier bonificatieseconden op en liep daarmee wat uit op de concurrentie. Wilco Kelderman legde beslag op de vierde plek. Omdat Ganna als eerste de top van de Valico di Montescuro bereikte, nam de Italiaan de koppositie in het bergklassement over van Jonathan Caicedo.