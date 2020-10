Giro 2020: Jan Tratnik is de sterkste vluchter in San Daniele del Friuli

Jan Tratnik heeft de zestiende etappe van de Giro d’Italia met aankomst in San Daniele del Friuli op zijn naam geschreven. De sterke Sloveen van Bahrain McLaren wist in de laatste steile kilometer medevluchter Ben O’Connor uit het wiel te kletsen.

Er was veel te doen over de tweede rustdag in de Giro d’Italia, maar na een nieuwe testronde begonnen de renners vandaag ‘gewoon’ aan de derde en laatste week van de Italiaanse ronde. Alleen Fernando Gaviria (die eerder al werd geveld door het coronavirus) en een staflid van AG2R La Mondiale moesten de veelbesproken Giro-bubbel verlaten na een positieve test. Gaviria was alweer de 39e uitvaller in de Ronde van Italië.

Rond de klok van 10.00 uur begonnen 137 renners aan de zestiende etappe van Udine naar San Daniele del Friuli. Het beloofde een zeer pittige etappe te worden met de Madonnina del Domm, Monte Spig, Monteaperta en de drievoudige beklimming van de Monte di Ragogna. De renners kregen aan het einde van de rit nog een ultrasteile passage (met pieken tot 20%) voor hun kiezen in finishplaats San Daniele del Friuli.

Vluchters krijgen de ruimte

Een echte etappe voor de vluchters en dus zagen we al snel een omvangrijke kopgroep wegrijden uit het peloton. De mannen van Deceuninck-Quick-Step moesten, in dienst van rozetruidrager João Almeida, de hele dag 28 vluchters in het gareel houden. Met Ben Swift, Sergio Samitier, Andrea Vendrame, Ben O’Connor en Fabio Felline waren meerdere sterke renners vertegenwoordigd. Ook Giovanni Visconti en Ruben Guerreiro waren van de partij.

De samenstelling van de kopgroep Matteo Fabbro en Pawel Poljanski (BORA-hansgrohe), Einer Rubio en Sergio Samitier (Movistar), François Bidard, Geoffrey Bouchard, Andrea Vendrame en Lary Warbasse (AG2R La Mondiale), Salvatore Puccio en Ben Swift (INEOS Grenadiers), Manuele Boaro en Fabio Felline (Astana), Ben O’Connor (NTT Pro Cycling), Kamil Malecki en Joey Rosskopf (CCC), Enrico Battaglin en Jan Tratnik (Bahrain McLaren), Julien Bernard (Trek-Segafredo), Lorenzo Rota en Giovanni Visconti (Vini Zabù-Brado-KTM), Alessandro Tonelli en Filippo Zana (Bardiani-CSF-Faizanè), Alessandro Bisolti en Jefferson Alexander Cepeda (Androni Giocattoli-Sidermec), Stefano Oldani (Lotto Soudal), Valerio Conti (UAE Emirates) en James Whelan en Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling).

Guerreiro en Visconti waren de voorbije dagen al verwikkeld in een hevige strijd om de bergtrui en ook vandaag zagen we de Portugees en Italiaan weer strijden om de bergpunten. Op de Madonnina del Domm (10,8 km aan 7,1%) wist Guerreiro bergtruidrager Visconti van zich af te houden, waardoor het verschil (126 om 105) werd teruggebracht tot 21 punten. Op de Monte Spig (4,7 km aan 8,2%) waren de rollen omgedraaid en pakte Visconti de volle buit.

Het verschil tussen de kopgroep en het peloton schommelde enige tijd rond de zes minuten, maar Deceuninck-Quick-Step besloot de teugels wat te laten vieren in aanloop naar de Monteaperta, een klim van derde categorie. De renners moesten op dat moment nog altijd meer dan honderd kilometer afleggen op weg naar San Daniele del Friuli. De best geplaatste renner in de kopgroep, Samitier, begon de etappe al met een achterstand van twintig minuten.

Visconti versus Guerreiro

De Spaanse klimmer van Movistar vormde met andere woorden geen bedreiging voor leider Almeida en dus kregen de vluchters in de finale een vrijgeleide van het peloton. Op de Monteaperta werd Visconti geen strobreed in de weg gelegd, aangezien Guerreiro vlak voor de top kreeg af te rekenen met mechanische pech en niet kon meesprinten om de bergpunten. De ervaren Italiaan pakte nog eens negen extra bergpunten en wist alsmaar verder uit te lopen.

Guerreiro was echter niet van plan om zich zomaar gewonnen te geven. De renner van EF Pro Cycling, eerder al winnaar op Roccaraso, wist na een verwoede inhaalrace zijn plekje weer in te nemen in de kopgroep en besloot al vrij vroeg te versnellen op de eerste passage van de Monte Ragogna (2,8 km aan 10,4%). Visconti bleek niet in staat om zijn snedige demarrage te volgen en dus wist Guerreiro als eerste boven te komen op de Ragogna.

Sterke Tratnik begint aan een solo

De Portugees liet zich na de afdaling van de Ragogna weer uitzakken en dit was het sein voor Boaro en Tratnik om zich los te maken van hun medevluchters. De Italiaan en Sloveen wisten al snel een halve minuut uit te lopen en op de tweede klim van de Monte Ragogna besloot Tratnik afscheid te nemen van zijn vluchtgezel Boaro. De tijdrijder van Bahrain McLaren moest nu ‘alleen’ nog een solo van goed veertig kilometer uit zijn benen zien te schudden.

Tratnik bleek sterk genoeg om de voorsprong uit te diepen tot een veertigtal seconden, terwijl Boaro werd ingerekend door een achtervolgende groep met daarin Swift, O’Connor, Tonelli, Bouchard, Malecki en Battaglin. Deze achtervolgers moesten op de laatste klim van de Monte Ragogna veertig seconden dichtrijden op de eenzame Tratnik, die nog altijd een sterke indruk maakte in het truitje van Bahrain McLaren.

O’Connor maakt de sprong, tweestrijd in de straten van San Daniele del Friuli

Op deze bijna drie kilometer lange klim zagen we een tegenreactie van O’Connor en Swift. De Australische klimmer van NTT Pro Cycling, die de afgelopen dagen al een sterke indruk maakte in dienst van kopman Domenico Pozzovivo, wist het verschil met Tratnik al snel te halveren tot twintig seconden. Swift beet zich vast in het wiel van O’Connor, reed zichzelf volledig in de verzuring om de Australiër te volgen, maar bleek nét niet sterk genoeg om het tempo te volgen.

Swift blies zichzelf een beetje op en kwam samen met Malecki en Battaglin over de top van de Ragogna, op veertig seconden van Tratnik en O’Connor. Die laatste slaagde er namelijk wél in om Tratnik weer bij te halen, waardoor we met twee koplopers begonnen aan de laatste steile kilometer in San Daniele del Friuli. O’Connor besloot het tempo te verhogen, maar het was Tratnik die met een ferme demarrage een mooi gaatje wist te slaan.

Het bleek een beslissend moment in de koers, aangezien Tratnik sterk genoeg bleek om zijn inspanning door te trekken. De Sloveen wist zijn ploeg Bahrain McLaren een eerste ritzege te bezorgen in deze Giro d’Italia. O’Connor moest genoegen nemen met de tweede plaats. Enrico Battaglin maakte het feestje voor Bahrain McLaren compleet door als derde over de streep te komen, voor Malecki en een moegestreden Swift.

Rozetruidrager Almeida is de morele winnaar

Twaalf minuten na de binnenkomst van Tratnik begonnen de favorieten voor de eindzege aan de laatste steile kilometer richting de finish. Roze trui Almeida voelde zich schijnbaar goed en besloot te versnellen op de steilste stroken van de Via Sottomonte. Kelderman zat aanvankelijk in het wiel van Almeida, maar moest de explosievere Portugees in extremis laten gaan en verloor op de streep twee seconden.

Hierdoor is het verschil tussen beide kemphanen nu zeventien seconden. Morgen is het weer een belangrijke dag voor de klassementsrenners, aangezien de zeventiende etappe finisht op Madonna di Campiglio. Onderweg trekken de renners ook nog over twee beklimmingen van eerste en een klim van derde categorie.