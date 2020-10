Giro 2020: Geen breuken voor gevallen Miguel Ángel López zondag 4 oktober 2020 om 08:23

Miguel Ángel López heeft geen breuken overgehouden aan zijn zware valpartij in de Giro d’Italia. De Colombiaanse klimmer heeft wel een diepe wond opgelopen in de buurt van een slagader. López is al geopereerd, zo laat zijn werkgever Astana weten.

López begon zaterdag rampzalig aan de Giro d’Italia. De Colombiaan van Astana kwam tijdens de 15 kilometer lange tijdrit naar Palermo ten val na ongeveer negen minuten toen hij de macht over het stuur verloor. López reed over een kuiltje, waardoor zijn handen loskwamen van het stuur.

De klimmer verloor de controle en reed de hekken in. López bleef liggen en werd even later opgehaald door de ambulance. Gelukkig voor López blijkt de fysieke schade mee te vallen en heeft hij geen serieuze blessures opgelopen. De wond zal over enkele weken volledig geheeld zijn. De renner heeft zich inmiddels al weer gemeld bij het hotel van de ploeg.

Het uitvallen van López is een grote aderlating voor Astana, de klimmer moest in de bergen namelijk zo lang mogelijk bij kopmannen Jakob Fuglsang en Aleksandr Vlasov blijven. Fuglsang en Vlasov verloren gisteren overigens een minuut op concurrent Geraint Thomas. Veel favorieten kregen in de tijdrit te maken met gedraaide wind.