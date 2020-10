Giro 2020: Edoardo Affini beboet… terwijl hij niet meer in koers is zondag 11 oktober 2020 om 19:09

In het juryrapport van de Giro d’Italia van de etappe naar Roccaraso staat een opvallende naam. Edoardo Affini is beboet met 200 Zwitserse Frank wegens een onreglementaire bevoorrading. In principe niet vreemd, ware het niet dat hij de ronde al heeft verlaten door een handbreuk.

Het staat er echt in het juryrapport. 200 CHF boete voor Edoardo Affini voor het aannemen van een zogenoemde plakbidon. Ook zijn ploegleider bij Mitchelton-Scott Matthew White is bekeurd. De Italiaanse renner staakte echter na zeven etappes de strijd, nadat hij in de waaieretappe naar Brindisi een middenhandsbeentje had gebroken waarvoor hij onder het mes moet. Vermoedelijk heeft de jury een renner die nog wel in koers is verward met de tijdritspecialist.

Op social media heeft Affini al gereageerd. Bij een foto van zijn gespalkte hand schrijft hij: “Dat is interessant. Ik wist niet dat ik op dit moment een f***ing bidon kon aanpakken.”

That's interesting… didnt know i could even take a f***ing bottle😂😂 pic.twitter.com/oWOHUvkLbp — edoardo affini (@edoardo_affini) October 11, 2020