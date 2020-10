Giro 2020: Cofidis rekent op Viviani, EF en Bardiani-CSF voor ritzeges donderdag 1 oktober 2020 om 08:59

Cofidis, EF Pro Cycling en Bardiani-CSF-Faizanè hebben hun selecties voor de aankomende Giro d’Italia bekendgemaakt. Bij de Franse ploeg zijn de ogen gericht op sprinter Elia Viviani, die Simone Consonni meekrijgt voor de vlakke etappes. Aanvankelijk zou ook Kenneth Vanbilsen starten, maar de Belg is ziek en wordt vervangen door Marco Mathis.

Bij EF Pro Cycling en wildcardploeg Bardiani-CSF-Faizanè is het devies om aan te vallen. Bij de Amerikaanse ploeg maken Lawson Craddock, Ruben Guerreiro, Lachlan Morton en James Whelan zich op voor hun eerste deelname aan de Giro d’Italia. Simon Clarke en Tanel Kangert zorgen voor de ervaring in het achttal.

Het Italiaanse Bardiani-CSF zet in op jeugd. De gemiddelde leeftijd van het team dat aan de start staat is 23,4 jaar oud. De helft van de selectie debuteert in de Giro. De sprinter van dienst is Giovanni Lonardi.

Selectie Cofidis voor de Giro d’Italia 2020 (3-25 oktober)

Simone Consonni

Nicolas Edet

Nathan Haas

Jasper Hansen

Mathias Le Turnier

Marco Mathis (vervangt Kenneth Vanbilsen)

Stephane Rossetto

Elia Viviani

Selectie EF Pro Cycling voor de Giro d’Italia 2020 (3-25 oktober)

Sean Bennett

Jonathan Caicedo

Simon Clarke

Lawson Craddock

Ruben Guerreiro

Tanel Kangert

Lachlan Morton

James Whelan

Selectie Bardiani-CSF-Faizanè voor de Giro d’Italia 2020 (3-25 oktober)

Giovanni Carboni

Luca Covili

Alessandro Tonelli

Giovanni Lonardi

Francesco Romano

Fabio Mazzucco

Filippo Fiorelli

Filippo Zana