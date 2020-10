Giro 2020: Breukje in onderrug dwingt Brent Bookwalter tot opgave donderdag 8 oktober 2020 om 11:28

De Giro d’Italia is voorbij voor Brent Bookwalter. De 36-jarige Amerikaan heeft mogelijk een breukje in een wervel (L3). De pijn in zijn onderrug en de onduidelijkheid over de precieze oorzaak dwingen hem tot opgave.

“Bookwalter heeft vanmorgen scans gehad naar aanleiding van pijn die duidt op een vermoedelijke lumbale wervelfractuur (L3)”, schrijft zijn ploeg Mitchelton-Scott in een tweet.

“Op de scans zijn aanwijzingen te zien die duiden op een compressiefractuur, die om nader onderzoek vragen. Helaas zal hij vandaag niet starten.”

Bookwalter liep de blessure op bij een val in de tweede etappe naar Agrigento (gewonnen door Ulissi). Die dag kwam hij als allerlaatste over de finish op bijna 17 minuten van de winnaar en ruim vier minuten later dan de voorlaatste finisher.

Bookwalter is al de achtste renner die de Giro d’Italia 2020 voortijdig heeft moeten verlaten.

#Giro 🇮🇹 Some bad news 🤕@brentbookwalter has had scans this morning, following pain indicating a suspected lumbar vertebral fracture (L3). The scans have shown evidence of a compression that warrant further investigation. Unfortunately, he won’t start today. Get better 🙏🏽 pic.twitter.com/Xhb7uFeTdq — Mitchelton-SCOTT (@MitcheltonSCOTT) October 8, 2020