Giro 2020: Arnaud Démare maakt kwartet vol in badplaats Rimini

Arnaud Démare heeft de elfde etappe van de Giro d’Italia achter zijn naam gezet. In badplaats Rimini was hij voor de vierde keer deze ronde de snelste in de massasprint. Peter Sagan werd tweede, Álvaro José Hodeg derde. João Almeida behield het roze.

Daags na de indrukwekkende etappezege van Peter Sagan in Tortoreto Lido, waarvoor zelfs zijn belangrijkste concurrent Arnaud Démare zijn hoed afnam, ging de Giro d’Italia verder in badplaats Porto Sant’Elpidio. Over 182 kilometer leidde het parcours naar het toeristische Rimini, waar weer kansen lagen voor de sprinters. De kuststad is onlosmakelijk verbonden met Marco Pantani, die in 2004 hier dood werd aangetroffen in een hotelkamer.

Vijf vluchters rijden weg

Onder zonnige omstandigheden en aan een matige zuidoosten wind werd even na het middaguur de elfde etappe afgetrapt. Al vlot ontsnapte een kopgroep met vijf man, waarbij de aanvalslustige Marco Frapporti (Vini Zabù-KTM), die voor de vierde keer deel uitmaakte van de lange vlucht, de handen ineensloeg met het Bardiani-koppel Fabio Mazzucco en Francesco Romano, Mattia Bais (Androni) en Sander Armée (Lotto Soudal).

De 35-jarige Frapporti en Armée, die in december 35 jaar wordt, waren de meest ervaren mannen in de ontsnapping. Daar stond tegenover dat Bais (23), Mazzucco (21) en Romano (23) pas aan het begin van hun loopbaan staan. Zij mochten vier minuten voorsprong pakken van het peloton, waar de sprintersploegen Groupama-FDJ van Démare, Cofidis (Viviani) en UAE Emirates (Gaviria) het tempo bepaalden.

De voorsprong van de vijf koplopers schommelde langere tijd tussen de drie en vier minuten. Na 105,9 kilometer bereikten zij in haven- en badplaats Pesaro de eerste tussensprint, waar Romano Frapporti vooraf ging in een prestigeduel. Ook voor het peloton stonden nog punten op het spel, waardoor Démare en Sagan uit hun kot kwamen. De Fransman was niet voor het eerst deze ronde de snellere van de twee en liep weer een puntje uit in de strijd om het paars.

Sprintersploegen voeren het tempo op

Vlak na de tussensprint liep de weg omhoog op de Monte San Bartolo, waar Bais over de sterkste benen beschikte. De Italiaan veroverde drie punten, maar is ongevaarlijk voor de blauwe trui van Ruben Guerreiro. Vervolgens was het nog zeventig kilometer en begonnen de sprintersploegen het tempo op te voeren. Zowel Groupama-FDJ als UAE Emirates stuurden meerdere mannen naar voren en ook Cofidis draaide nog altijd mee.

Na 144,1 kilometer, aan de tussensprint in Coriano, was de voorsprong al teruggelopen tot twee minuten. Romano streek de drie bonificaties op, nadat Frapporti net te laat zijn jump inzette. Op de klimmetjes na de premiesprint reden Armée en Bais weg bij hun vluchtkompanen en sloegen meteen een gaatje. Het peloton werd intussen opgeschrikt voor een val van Elia Viviani, die op een rotonde ongelukkig werd aangereden door een motard uit de koers.

De schade viel mee voor de Italiaanse sprinter en met de hulp van zijn ploeg werd hij terug naar het peloton gebracht. Mede als gevolg van de val konden de koplopers weer wat uitlopen. In de heuvels op ruim twintig kilometer van de streep loste Bais bij Armée, die op die manier als enige overbleef vooraan. De bedreven Lotto Soudal-renner won drie jaar geleden al eens een etappe in de Vuelta, nadat hij in Santo Toribio de Liébana zijn medevluchter Alexey Lutsenko versloeg.

Dappere Armée wordt bijgehaald

Naarmate de streep dichterbij kwam en op vijftien kilometer het verschil nog altijd een kleine twee minuten bedroeg, begonnen de kansen van Armée toe te nemen. Even hing een stunt in de lucht. Maar toen de sprintersploegen opschakelden, nam zijn voorsprong snel af. Op ruim zes kilometer van de aankomst werd ook de Belg ingelopen en was het uitkijken naar de verraderlijke finish in de straten van Rimini.

Israel Start-Up Nation leidde het peloton de laatste vijf kilometer in. De Israëlische ploeg nam al afscheid van Rudy Barbier, maar met Davide Cimolai en Rick Zabel had het team nog twee snelle mannen achter de hand. In de laatste drie kilometer kwam dan UAE Emirates naar de kop, waarna Groupama-FDJ met nog twee kilometer te gaan het initiatief weer overnam. In de laatste kilometer was het opnieuw de Franse ploeg.

Démare werd perfect gegangmaakt met Fernando Gaviria en Peter Sagan in zijn wiel. In de laatste tweehonderd meter zette de Franse sprinter aan en Sagan sprong mee. Er was echter geen kruid gewassen tegen Démare, die zijn vierde etappezege van deze Giro binnensleepte. Sagan eindigde als tweede, vóór Álvaro José Hodeg. Gaviria kwam er uiteindelijk niet aan te pas en moest met de zevende plaats genoegen nemen.

