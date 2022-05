Girmay (4e) mengt zich opnieuw in sprintgeweld: “Ik moest twee keer in de remmen”

Biniam Girmay is een van de opvallende figuren in de eerste week van de Giro d’Italia. De 22-jarige Eritreeër wist zich al meerdere keren te mengen in de strijd om de ritzege en deed ook vandaag weer volop mee. De renner van Intermarché-Wanty-Gobert kwam in de eindsprint in Scalea als vierde over de streep, achter ritwinnaar Arnaud Démare, Caleb Ewan en Mark Cavendish.

Girmay blikte na afloop terug op een etappe met twee gezichten. De eerste koersuren werden afgewerkt aan een slakkengangetje, maar in de finale was het weer ouderwets drummen om positie. Dat zag ook Girmay. “Het was in de finale zeer nerveus. Er werd op het einde nog bijna gevallen, maar over het algemeen verliep het wel vrij goed. In de finale was het echt vechten voor de juiste posities.”

“Natuurlijk, sprinten brengt gevaar met zich mee. Maar welrennen is sowieso een gevaarlijke sport. Ik geniet echter wel van dit soort sprintetappes. De ploeg heeft vandaag ook geweldig werk geleverd. Ze wisten me met nog 700 meter te gaan af te zetten. Dat was echt geweldig. Ik zat zo in een goede positie, al moest ik in de sprint nog wel twee keer in de remmen. Démare en Ewan zijn intrinsiek echter ook gewoon sneller.”

Girmay heeft in zijn eerste grote ronde een doel gemaakt van de paarse puntentrui. De rappe Eritreeër doet na zes etappes nog altijd volop mee voor La Maglia Ciclamino. Zijn achterstand op leider Démare is weliswaar 53 punten, maar Girmay kan – in tegenstelling tot de pure sprinters – in theorie ook scoren in de etappes met meer reliëf.