Giovanni Lonardi wint na stormachtige etappe in Tour of Antalya vrijdag 21 februari 2020 om 14:00

Giovanni Lonardi heeft in de Tour of Antalya zijn eerste zege van het seizoen geboekt. De Italiaan van Bardiani-CSF-Faizanè won na een stormachtige en chaotische etappe de sprint van een eerste peloton. De renners werden onderweg geteisterd door noodweer, waardoor het peloton in tweeën brak. Tim Merlier en Mihkel Raïm verloren veel tijd.

Na de sprintzege van Mihkel Raïm in de openingsetappe met aankomst in Antalya, trokken de renners vandaag opnieuw naar de stad in het zuidwesten van Turkije. Het peloton kreeg onderweg enkele pittige klimmetjes voorgeschoteld, maar de finale voerde dan weer over redelijk vlakke wegen. De laatste honderden meters waren identiek aan die van gisteren.

Vier vluchters krijgen de ruimte

Toch was het in de laatste kilometer nog oppassen geblazen voor kasseien, enkele verraderlijke bochten en gladde stenen. Maar eerst moesten de sprintersploegen nog vier vroege vluchters inrekenen. David Per, oud-renner van Bahrain Merida, ging samen met Mario Gamper, Jacob Releas en Patrick Haller op pad.

De vier koplopers wisten een maximale voorsprong bijeen te fietsen van twee minuten, maar echt uitzicht op de ritzege hadden ze nooit. Zeker niet toen het peloton volledig uiteen werd geslagen op de Turkse klimmetjes. Zo moesten enkele sprinters overboord, ook Belgisch kampioen Tim Merlier wist zijn wagonnetje niet aan te haken.

Peloton spat uiteen in doldwaze (weers)omstandigheden

Het was maar de vraag of we een sprint kregen in de straten van Antalya, aangezien het na goed tachtig kilometer ook nog begon te regenen en hagelen, met af en toe een flinke onweersbui. De renners moesten de finale kortom afwerken in loodzware omstandigheden. De vluchters waren inmiddels al een tijdje ingerekend.

Het peloton was inmiddels in tweeën gesplitst: leider Raïm en Merlier zaten met ongeveer zeventig andere renners in het verkeerde groepje. Het verschil tussen beide groepen liep op tot maar liefst vier minuten, waardoor Raïm en Merlier een goede uitslag konden vergeten. Gelukkig voor Alpecin-Fenix, de ploeg van Merlier, zat klassementskopman Ben Tulett wel in de voorste groep.

Chaotische finale, Lonardi verslaat Belgen

Het verschil liep in de daaropvolgende kilometers iets terug, maar bleef in het vervolg toch schommelen rond de drie minuten. De eerste groep bestond uit ongeveer zestig renners, waardoor er nog genoeg knechten waren die op kop konden rijden om zodoende het tempo hoog te houden. Zo reden ‘we’ in gestrekte draf naar de laatste gevaarlijke kilometers op een spiegelglad wegdek. Verschillende renners vielen in aanloop naar de sprint letterlijk weg uit de eerste groep.

In de spurt die volgde bleek Lonardi de snelste. Het is voor de 23-jarige Italiaan zijn eerste zege van het seizoen én voor zijn nieuwe werkgever Bardiani-CSF-Faizanè. Lonardi bleek na ruim 165 kilometer sneller dan de Belgen Gianni Vermeersch en Kenneth Van Rooy. Die laatste neemt wel de leiderstrui over van Raïm, die minuten verloor op weg naar Antalya.