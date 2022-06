Giovanni Carboni soleert naar eerste profzege in Adriatica Ionica Race

De derde etappe in de Adriatica Ionica Race is gewonnen door Giovanni Carboni. De 26-jarige renner, die in deze ronde uitkomt voor de Italiaanse nationale selectie, boekte in Brisighella de eerste zege uit zijn profcarrière. Natnael Tesfatsion greep net naast een tweede opeenvolgende dagzege, Paul Double werd derde. Filippo Zana gaat, met nog twee etappes te gaan, nog altijd aan de leiding.

Na de door Natnael Tesfatsion gewonnen etappe naar de Monte Grappa, stond het peloton van de Adriatica Ionica Race opnieuw een lastige rit te wachten. De derde etappe van Ferrara naar Brisighella was er eentje met twee gezichten. Beginnend in Ferrara, was de rit op de Povlakte aanvankelijk biljartvlak. Maar zodra de renners in Imola aankwamen en de Apennijnen bereikten, kreeg de rit een ander gezicht en was het klimmen geblazen. De rit eindigde met een ronde van 22,5 kilometer over nog eens twee beklimmingen. Vanaf de top was het nog slechts een handvol kilometers naar de streep.

Onstuimige openingsfase

De openingsfase was zeer onstuimig, aangezien een groep – van in totaal dertien renners – wist weg te rijden uit het peloton. Astana Qazaqstan zag het niet graag gebeuren en besloot zich op kop te zetten van de grote groep, in de hoop zo de vluchters weer in te rekenen en de scheve situatie recht te zetten. De Kazachse formatie slaagde er na een korte maar wel ziedende achtervolging in om de aanvallers bij de lurven te grijpen. De hergroepering was een feit, maar de volgende move liet niet lang op zich wachten. Verschillende coureurs probeerden weg te springen, maar het bleek niet eenvoudig om een vlucht op gang te brengen.

Met een compact peloton trokken we vervolgens naar Imola en Riolo Terme, alwaar de renners werden getrakteerd op de eerste beklimmingen van de dag. Dit bleek het ideale moment voor Mikel Bizkarra (Euskaltel-Euskadi), Alessandro Monaco (Giotti Victoria-Savini Due) en Alessandro Fancellu (EOLO-Kometa) om samen op te trekken en zo een vlucht op poten te zetten. Het peloton liet (eindelijk) begaan en zo liep de voorsprong van de drie vluchters op tot een kleine twee minuten. Opvallend: met Bizkarra was de nummer zes in het algemeen klassement vertegenwoordigd in de kopgroep.

Bizkarra virtueel leider

De Baskische klimmer stond voor aanvang van de derde etappe op slechts 50 seconden van leider Filippo Zana en dus mocht Bizkarra zich al snel de virtuele leider noemen. Bardiani-CSF-Faizanè, de ploeg van Zana, rook het gevaar en besloot al snel zijn verantwoordelijkheid te nemen in het peloton. Bizkarra mocht zeker niet te veel ruimte krijgen, zo was de gedachte, en dus werd het verschil nooit groter dan twee minuten. Door het hoge tempo stond de deur achteraan wagenwijd open en moesten de mindere goden overboord, waardoor er goed veertig renners overbleven in het inmiddels flink uitgedunde ‘peloton’.

Drone Hopper-Androni Giocattoli besloot zich op een gegeven moment ook te bemoeien met de achtervolging, gesterkt door de overwinning van Natnael Tesfatsion in de koninginnenrit met aankomst op de Monte Grappa. Dit was slecht nieuws voor de drie koplopers, aangezien het verschil steeds kleiner werd. Bij het ingaan van de laatste 35 kilometer bedroeg de voorsprong van Bizkarra, Monaco en Fancellu nog maar één minuut. Van deze voorsprong was op de lastige Valico della Valletta (3 km aan 9,5%) niets meer van over. Na het inrekenen van de drie koplopers, ontstond er een nieuwe (elite)groep van vijftien coureurs.

Carboni kiest het juiste moment

Met leider Zana, Tesfatsion, Lorenzo Fortunato, Giovanni Carboni, Jefferson Cepeda, Vadim Pronskiy, Luca Covili en de 50-jarige Davide Rebellin wisten de betere renners zich af te scheiden. Vanuit deze groep wist Carboni weg te springen en de Italiaanse klimmer begon met een kleine voorgift aan de Passo di Calbane (3,6 km aan 5,3%), wat ook meteen de laatste klim van de dag was met zijn top op goed vier kilometer van de streep. Op dit klimmetje zagen we meerdere versnellingen in de achtervolgende groep, maar niemand bleek in staat om het verschil te maken. Dit speelde koploper Carboni alleen maar in de kaart.

De Italiaan reed alsmaar verder weg, begon met twintig seconden voorsprong aan de laatste drie kilometer en dit bleek meer dan genoeg om uit de greep te blijven van de achtervolgers. De 26-jarige Carboni, die sinds de schorsing van Gazprom-RusVelo op regelmatige basis voor de nationale selectie van Italië koerst, boekte zo de eerste zege uit zijn profcarrière. Tesfatsion won niet veel later de sprint voor de tweede plaats, voor de Brit Double. Filippo Zana kwam als vierde over de streep en gaat nog altijd aan de leiding in het algemeen klassement. Dinsdag krijgen de renners een geaccidenteerde rit van Fano naar Riviera del Conero voor de wielen geschoven.