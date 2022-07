Giovanni Aleotti wint Sibiu Cycling Tour, slotrit voor Stefano Gandin

Giovanni Aleotti heeft voor het tweede jaar op rij het eindklassement van de Sibiu Cycling Tour op zijn naam geschreven. In de slotetappe rond Sibiu wist de Italiaanse renner van BORA-hansgrohe de overwinning veilig te stellen. De laatste rit werd een prooi voor zijn landgenoot Stefano Gandin (Corratec).

Na de individuele tijdrit vanmorgen, waarin Giovanni Aleotti van BORA-hansgrohe zijn koppositie in het klassement had verstevigd, werd de Sibiu Tour afgesloten met een 98,4 kilometer lange rit in lijn rond Sibiu. Met een korte en twee wat langere beklimmingen, moesten de renners nog een keer goed aan de bak. Vanaf de laatste klim was het nog 26 kilometer naar de finish. Omstreeks tien over zes lokale tijd werd het startsein gegeven.

Op de eerste klim kwam een kopgroep van zeven tot stand. Stefano Gandin (Corratec), Michael Kukrle (Elkov-Kasper), Meindert Weulink (ABLOC), Lukas Meiler (Vorarlberg), Timon Loderer (Hrinkow Advarics Cycleang), Nícolas Sessler (Global 6) en Cristian Raileanu (nationale selectie Roemenië) sloegen de handen ineen, maar veel voorsprong kregen zij niet van het peloton waar de grote ploegen het gat rond de minuut hielden.

Omdat het verschil nooit groot was, greep Immanuel Stark (P&S Benotti) na de tweede klim de mogelijkheid om naar voren over te steken. De Duitser, vorig jaar winnaar van de etappekoersen Tour of Bulgaria en In the Steps of Romans, was de nummer vijftien in het algemeen klassement, op drie minuten van leider Aleotti. Met een frisse kracht erbij en dus een man extra, hield de kopgroep zijn voorsprong van ongeveer een minuut vast.

Kopgroep blijft vooruit

De kopgroep viel in de laatste tien kilometer uit elkaar. Kukrle probeerde het en kreeg Gandin met zich mee. De Italiaan en de Tsjech pakten een gaatje, maar de andere vluchters wilden zich niet zomaar bij de situatie neerleggen. Toch bleven de twee late aanvallers vooruit en uiteindelijk was Gandin de sterkste op de streep. Kukrle moest zich tevreden stellen met de tweede plaats. Meiler werd derde. Weulink was zesde.

Voor Gandin was het zijn eerste profoverwinning. De 26-jarige Italiaan had dit seizoen al wel het bergklassement van de Giro di Sicilia gewonnen. 29 seconden na hem finishte het peloton, waar David Dekker van Jumbo-Visma de beste was in de sprint. Aleotti kwam veilig in het peloton over de finish en sleepte voor het tweede jaar op rij de eindzege binnen in de Roemeense rittenkoers. Onlangs was hij ook al tiende tijdens het Italiaans wegkampioenschap.