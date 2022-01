Gino Mäder rijdt de Tour in 2022

Gino Mäder ziet zijn sterk seizoen in 2021 beloond worden met een selectie voor de Tour. Daarin zal hij samen met Jack Haig en Damiano Caruso het kopmanschap delen. Voor Mäder is het zijn debuut in de Ronde van Frankrijk.

Met een vijfde plaats in het algemeen klassement van de Vuelta, een ritoverwinning in de Giro en andere mooie ereplaatsen kende Gino Mäder in 2021 een sterk seizoen. De 25-jarige renner bewees dat hij kan meedoen in grote rondes en dat zag zijn werkgever Bahrain Victorious dus ook. “We zullen in de Tour een ongelofelijk sterke ploeg hebben”, doelde hij op Haig en Caruso.

“Ik voel niet meer druk vanuit de ploeg dan vorig jaar, al willen ze graag dat ik resultaten rijd. Niemand wil het echter meer dan ik, ik ben heel hard en kritisch voor mezelf. Ik geloof dat de ploeg mij in de Tour een rol zal geven die me zal liggen”, vertelde hij aan CyclingNews. In de Vuelta van 2021 werd Mäder zelf vijfde, maar hielp hij ook ploegmaat Jack Haig naar een podiumplaats (derde). De twee zullen in de Tour dus weer samen aan de start staan van een grote ronde.

Ter voorbereiding van de Tour zal de Zwitser de Ruta del Sol, Parijs-Nice, de Ronde van Romandië en de Ronde van Zwitserland rijden. De Ronde van Zwitserland is bekend terrein voor Mäder, vorig jaar wist hij er de afsluitende etappe te winnen. Dit jaar start hij met sterke ambities. “Ik heb het gevoel dat als alles volgens plan verloopt en ik voel me zoals ik me nu voel, dat ik dan een goed klassement kan rijden. Misschien zelf de eindzege”, aldus een ambitieuze Mäder.