Gilbert zesde in laatste koers op Belgische bodem: “Ik moet iedereen bedanken”

Philippe Gilbert reed vandaag met Binche-Chimay-Binche zijn laatste koers op Belgische bodem en deed dat zeer verdienstelijk. Wat heet, de renner van Lotto Soudal maakte in de finale deel uit van de voorste groep en kwam als zesde over de streep.

Na afloop keek Gilbert in een flashinterview terug op zijn laatste Belgische wedstrijd. “Ik slaagde er in om in de finale weg te rijden met een groepje en het zag er goed uit, tot Christophe Laporte aanviel. Hij reed weg met Rasmus Tiller en we bleven vervolgens hangen op enkele seconden. Ik dacht dat we nog zouden terugkeren, maar ze bleven vooruit. Dat is jammer, maar ik kon wel zoals gehoopt meedoen in de finale.”

Gilbert wist een sterke race nog te bekronen met een ereplaats, al streeft hij als geboren winnaar naar meer. “Ik was vandaag actief en heb mijn rol kunnen spelen. Dat heeft de ploeg ook gedaan, maar uiteindelijk kopen we weinig met een zesde plaats. Ik heb wel genoten van de koers. Er was veel volk. Ik moet iedereen bedanken. Emoties? Nee, ik heb in een carrière van twintig jaar al veel meegemaakt. Ik kan het allemaal goed plaatsen.”

De 40-jarige Gilbert heeft zijn laatste koers in België dus gereden, maar zal nog twee keer in actie komen voor zijn wielerpensioen. Donderdag zal hij nog deelnemen aan Parijs-Bourges, om dan zondag zijn carrière af te sluiten in Parijs-Tours. “Ik voel me nog goed. Er staan nog twee mooie koersen op het programma”, blijft hij ambitieus.