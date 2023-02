Gilbert: “Pogacar kan alle monumenten winnen, maar twijfel toch over Roubaix”

Tadej Pogačar is nog altijd maar 24 jaar, maar heeft al een erelijst om U tegen te zeggen. Op klassiek gebied won hij al Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije en in Milaan-San Remo en de Ronde van Vlaanderen kwam hij al aardig dicht bij de zege. Een interessante vraag is dan ook: is de Sloveen in staat om alle vijf de wielermonumenten te winnen?

Eurosport vroeg het aan Philippe Gilbert, die in zijn loopbaan de beste was in de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije. Alleen in Milaan-San Remo kwam de inmiddels gestopte Waal niet als eerste over de streep, al stond hij wel twee keer op het podium. “Het is niet makkelijk om de vijf wielermonumenten te winnen. Het vergt heel wat energie en kracht, aangezien het ook verschillende koersen zijn.”

“Milaan-San Remo is gemaakt voor sprinters en puncheurs, Vlaanderen en Roubaix zijn dan weer voor sterke en zware gasten. En dan heb je nog Luik en Lombardije, wat dan weer voor de lichtere coureurs is. Die alle vijf winnen, is heel zwaar.” Slechts drie renners wisten dit te bewerkstelligen met de Belgen Rik Van Looy, Eddy Merckx en Roger De Vlaeminck. “Maar Pogačar is iemand die ze alle vijf zou kunnen winnen.”

Over Roubaix: “Weet niet of hij bereid is om dat risico te nemen”

Gilbert gelooft dus in de kansen van Pogačar, al plaatst de Belg wel een kanttekening. “Ik blijf wel met twijfels zitten over één koers: Parijs-Roubaix. Dan heb ik het niet enkel over de capaciteit om die klassieker te winnen, maar nog meer vanwege het risico dat hij zal moeten nemen om Roubaix op zijn naam te schrijven. Als renner die wil meedoen voor grote rondes weet ik niet of hij bereid is om dat risico te nemen. Dat is een groot vraagteken.”