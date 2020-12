Gilbert over Groenewegen: “Renners zullen hem niet zomaar opnieuw accepteren”

Als Dylan Groenewegen in mei weer mag koersen, zal het even duren voordat de sprinter weer zal worden geaccepteerd in het peloton. Dat stelt Philippe Gilbert in de podcast Thuismatch van Sporza. Gilbert denkt echter wel dat Groenewegen in de toekomst weer zijn topniveau zal halen.

Als hij om zijn mening wordt gevraagd over het incident, zegt Gilbert dat hij twee dingen ziet gebeuren: “Het was een fout van Groenewegen en een fout van de organisatie. Ik heb die afdaling ook een paar keer gedaan, maar ik sprint niet mee. Ze sprinten daar met 80 kilometer per uur, dat is gewoon niet nodig. Je kan ook licht bergop aankomen. Die aankomst moet aangepast worden. Er is veel reactie op gekomen en het is ook een van de discussies van deze winter.”

De ex-wereldkampioen laat in het gesprek tevens weten dat hij zich kan vinden in de straf die de Nederlandse sprinter opgelegd heeft gekregen. “Groenewegen is negen maanden geschorst en hij zal die beelden altijd meedragen, volgens mij is die straf zwaar genoeg.” Knop omdraaien

Als zijn schorsing op 7 mei 2021 is afgelopen, mag Groenewegen weer in actie komen. Gilbert denkt dat de rentree van de Amsterdammer niet meteen mee zal vallen: “De renners zullen hem niet zomaar opnieuw accepteren. Maar ik denk dat hij die knop wel zal kunnen omdraaien. Een sprinter heeft dat in zich. Groenewegen zal zijn topniveau weer halen.”