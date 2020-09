Gilbert, Degenkolb en Wellens keren dinsdag al terug in koers vrijdag 11 september 2020 om 16:04

Philippe Gilbert en John Degenkolb staan aankomende dinsdag alweer aan de start van een koers. De twee ervaren coureurs van Lotto Soudal, die in de eerste rit in de Tour de France hard vielen en moesten opgeven, rijden van 15-19 september de Ronde van Luxemburg. Ook Tim Wellens start in Luxemburg.

Gilbert moest afstappen in de Tour vanwege een gebroken knieschijf, maar die breuk bleek minder ernstig dan gedacht. “De fractuur van mijn linkerknie bleek uiteindelijk een heropening van mijn oude fractuur uit 2018”, zegt hij. “Het is een ‘non-union’ fractuur die na een paar dagen niet veel pijn meer veroorzaakte. Daarom heb ik vrij vroeg de training kunnen hervatten.”

“Ik wil echt koersen”, vertelt Gilbert. “Dit seizoen is al zo kort. De rittenkoers in Luxemburg is ideaal voor mij. Al in de Tour de Wallonie zag ik dat koersen een vruchtbaar effect had op mijn conditie. In Luxemburg streef ik naar hetzelfde effect. Ik heb de Tour gemist, maar de klassiekers moeten nog komen. Ik ben ambitieus en heb veel honger.”

Degenkolb en Wellens

Ook John Degenkolb, die met een knieblessure de tijdslimiet niet haalde in de openingsetappe van de Tour in Nice, kan de koers weer hervatten. “Ik had aan beide kanten last van een kneuzing. Een controle twee dagen later in het ziekenhuis van Frankfurt bevestigde dat er geen breuken waren. De eerste week was erg pijnlijk, vooral vanwege de schaafwonden. Maar ondertussen train ik al vijf dagen”, aldus Degenkolb. “Mijn goede conditie zal niet weg zijn. Ik heb er alle vertrouwen in.”

Tim Wellens miste de Tour de France juist vanwege een ongeval op training. “Ik heb de fiets een week aan de kant moeten laten, maar ondertussen ben ik dus alweer een dikke week aan het trainen. Ik voel me goed. Al is het natuurlijk afwachten hoe het gevoel in competitie zal zijn. Daarvoor is Luxemburg ideaal. Ik bereid me voor op de klassiekers”, geeft Wellens aan.

Naast Gilbert, Degenkolb en Wellens starten ook Harm Vanhoucke, Tosh Van der Sande en Tomasz Marczyński in de Ronde van Luxemburg.