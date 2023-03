Gil Gelders bezorgt Soudal Quick-Step Devo de zege in Gent-Wevelgem U23

Gil Gelders heeft de Kattekoers/Gent-Wevelgem U23 op zijn naam geschreven. De Belg van Soudal Quick-Step Devo reed in de finale weg uit een elitegroepje van zeven renners en rondde zijn solo succesvol af. Achter hem eindigde de Italiaan Nicolò Buratti op de tweede plaats, de Duitser Henri Uhlig werd derde.

De beloften kregen in hun Gent-Wevelgem, de Kattekoers, een parcours van 183,8 kilometer voorgeschoteld. De finale begon op een kleine zestig kilometer van het einde, met de beklimming van de Scherpenberg. Op dat moment was de vlucht van de dag – bestaande uit vijf renners – alweer gegrepen. Dat gebeurde door een groep van zo’n twintig renners, want het peloton was eerder al gebroken.

Het tweede deel van het peloton kon terugkeren op de Baneberg, waardoor we weer een peloton van zo’n zestig renners hadden. Op de eerste keer Kemmelberg werd het veld echter opnieuw uiteengeslagen. Er ontstonden verschillende groepjes, die zich opmaakten voor nogmaals de drietrapsraket Scherpenberg-Baneberg-Kemmelberg. Na die laatste beklimming waren er vooraan nog zeven coureurs over: Noa Isidore, Nicolò Buratti, Robin Orins Henri Uhligh, Gil Gelders, Noah Hobbs en Axel Huens.

Het zevental had nog 23 kilometer voor de boeg tot aan de streep in Ieper. Ze bleven lang bij elkaar, maar in de ultieme slotfase muisde Gil Gelders er vanonder. De 20-jarige renner wist stand te houden en kwam als eerste over de streep in Ieper. De Italiaan Nicolò Buratti eindigde op de tweede plaats, de Duitser Henri Uhlig werd derde.