Gijs Leemreize wint Ronde de l’Isard na solo van bijna 50 kilometer

Gijs Leemreize heeft in Frankrijk het eindklassement van de Ronde de l’Isard gewonnen. De renner van Jumbo-Visma Development, normaal gesproken uitkomend voor de WorldTour-ploeg, sloeg in de slotrit naar Saint-Girons een knappe dubbelslag: hij rondde een solo van bijna 50 kilometer af en trok de eindzege naar zich toe.

Leemreize begon als nummer twee van het algemeen klassement aan de slotrit. In regenachtige omstandigheden plaatste hij op ruim veertig kilometer van de finish, kort na de Col d’Agnes, een aanval. De concurrentie zag hem daarna niet meer terug. Alexandre Balmer kwam nog het dichtstbij. De Zwitser strandde op 35 seconden.

Klassementsleider Thomas Gloag was in geen velden of wegen te bekennen. Hij zag zijn voorsprong van 52 seconden op Leemreize als sneeuw voor de zon verdwijnen en ook de leiderstrui glipte uit zijn handen. De 21-jarige Nederlander wist naast de rit ook het eindklassement te winnen.