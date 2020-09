Gijs Leemreize vijfde in Ronde de l'Isard, een-tweetje voor talenten Lotto Soudal zondag 20 september 2020 om 21:13

Lotto Soudal U23 heeft een ijzersterk optreden in de Ronde de l’Isard opgeluisterd met de eindzege en een tweede plaats in het eindklassement. Xandres Vervloesem (20) reed op de slotdag van de Franse rittenkoers voor beloften zijn landgenoot Sylvain Moniquet (Groupama-FDJ U23) uit de leiderstrui.

In de bergachtige slotrit naar Saint-Girons ging de ritzege naar de solerende Ier Ben Healy, maar de strijd om het klassement was ook zeer spannend. Moniquet verloor bijna zes minuten en daar profiteerden de Lotto Soudal-talenten van. Vandenabeele werd vierde in de rit en pakte 16 seconden op Vervloesem, maar dat was niet genoeg om Vervloesem van de eindzege te houden.

Onderaan de streep hield Vervloesem vijf seconden voorsprong over op Vandenabeele. Thuisrijder Alan Jousseaume (Vendée U) mocht als nummer drie mee het podium op achter de Belgen. Gijs Leemreize (Jumbo-Visma Development) was de beste Nederlander in het eindklassement op de vijfde plek. Moniquet, die dus als leider begon aan de slotdag, moest genoegen nemen met de zevende plek.