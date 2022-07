Gijs Leemreize is niet fit en start niet in Clásica San Sebastián

Gijs Leemreize zal zaterdag niet van start gaan in de Clásica San Sebastián. De Nederlander van Jumbo-Visma is niet fit en laat de Baskische eendaagse aan zich voorbij gaan. Dat meldt zijn ploeg op sociale media.

“Helaas, Gijs Leemreize voelt zich niet goed en zal morgen niet van start gaan”, schrijft Jumbo-Visma onder een eerder bericht op Twitter, waarin de ploeg de selectie voor de Clásica San Sebastián onthulde. Leemreize werd onlangs vijfde in de Sibiu Cycling Tour. Eerder dit jaar maakte hij – in de Ronde van Italië – zijn debuut in een grote ronde. De 22-jarige renner zat in die wedstrijd meermaals mee in de vroege ontsnapping.

Jumbo-Visma heeft geen vervanger opgeroepen voor Leemreize. Het team voor de Clásica San Sebastián bestaat nu uit Tom Dumoulin, Tiesj Benoot, Robert Gesink, Timo Roosen, Lennard Hofstede en Chris Harper. Eerder haakte ook Wout van Aert al af vanwege een verkoudheid.