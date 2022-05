Gijs Leemreize: “Het lactaat zat tot achter mijn oren toen Buitrago ging”

Gijs Leemreize kreeg vanmiddag de kans van leven in de 17e Giro-etappe, maar zag het op honderd meter van de top van de Monterovere mislopen. “Nu overheerst teleurstelling”, vertelt Leemreize aan Eurosport.

“Op een gegeven moment dacht ik dat ik ging winnen. Uiteindelijk moet ik toegeven dat Buitrago sterker was, dus kan ik er wel mee leven. Maar ik had eventjes de hoop dat ik hem ging pakken”, aldus een eerlijke Leemreize.

Met Mathieu van der Poel begon hij met een mooie voorsprong aan de slotklim. “Maar Van der Poel begon zo hard. Ik dacht: dat gaat hij nooit volhouden. Maar daardoor begon ik ook te hard. Ik hield hem wat in het vizier. Toen Van der Poel ook brak, dacht ik dat het kon. Alleen, toen hoorde ik natuurlijk ook dat Buitrago dichtbij kwam. Het was gewoon sterven. Toen hij eroverheen kwam, kon ik echt niet meer. Ik had lactaat tot achter de oren. Er zat niet meer in.”

Voor Leemreize is het al zijn vierde top 10-plaats in deze Giro. Verbaast hij daarmee zichzelf? “Zeker. Had gisteren redelijk wat proberen te sparen, en dat loont vandaag. Zo probeer ik mijn dagen uit te kiezen deze Giro.”