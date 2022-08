Gianni Vermeersch en Xandro Meurisse nog drie jaar bij Alpecin-Deceuninck

Gianni Vermeersch en Xandro Meurisse hebben hun contract bij Alpecin-Deceuninck verlengd met drie jaar. Beide renners blijven door de contractverlenging tot eind 2025 verbonden aan het Belgische team, dat vanaf volgend jaar als WorldTeam zal koersen.

De 29-jarige Vermeersch maakt al jarenlang deel uit van het team van de gebroeders Roodhooft. Sinds 2017 koerst hij voor het continentale team van Beobank-Corendon, wat inmiddels is uitgegroeid tot het huidige Alpecin-Deceuninck. “Ik ben heel blij met het vertrouwen van Philip en Christoph Roodhooft en dat ik mijn carrière kan voortzetten in een bekende omgeving”, aldus Vermeersch. “Het klinkt als een cliché, maar de ploeg voelt als een familie.”

Voor Meurisse (30) is het een bekroning van twee goede seizoenen bij het team, waar hij sinds 2021 koerst nadat hij overkwam van Circus-Wanty-Gobert. “Ik voel mij heel goed bij Alpecin-Deceuninck. Hier voel ik mij thuis. Het was een makkelijke beslissing om te blijven, want het team blijft elk jaar stappen maken. Dat ik voor drie jaar kan bijtekenen, is goed voor mijn rust en vertrouwen. Dat de ploeg naar de WorldTour gaat, is een mooie bonus. Ik kijk uit naar de komende jaren.”