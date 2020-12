Gianni Savio ontfermt zich over talentvolle broertje Egan Bernal

Egan Bernal schittert al enkele jaren in Europa, maar wellicht zien we over vijf tot tien jaar nog een Bernal in het profpeloton. De 15-jarige Ronald Stiven Bernal, het jongere broertje van de Tourwinnaar van 2019, maakt namelijk ook de oversteek naar Europa.

De nog piepjonge Ronald Stiven Bernal zal in Europa nog niet voor een jeugdploeg uitkomen, maar zal zeker niet aan zijn lot worden overgelaten. Bernal junior hoopt onder de vleugels van Gianni Savio verder te groeien als wielrenner. “Egan heeft besloten dat zijn broer Ronald Stiven naar Italië zal komen om onder onze leiding te koersen”, zo laat Savio weten aan Tuttobiciweb.

Savio slaagde er als teammanager van Androni Giocattoli-Sidermec in om een nog jonge Egan Bernal naar Europa te halen. De Colombiaan reed twee seizoenen onder de vleugels van Savio, boekte heel wat successen en werd uiteindelijk opgepikt door het grote Team Sky, nu INEOS Grenadiers. Nu zal Savio zich ontfermen over zijn jongere broertje.

Sterke sprint

Savio: “Ronald staat te boek als een talent en volgens Egan is hij echt heel erg sterk. Hij beschikt, in tegenstelling tot Egan, over een hele sterke sprint. Hij is in een klein groepje in staat om de wedstrijd naar zijn hand te zetten. Ik hoor heel goede verhalen over hem en kan niet wachten om met hem samen te werken. We zullen hem zo goed mogelijk begeleiden.”