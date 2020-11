Gianni Moscon koerst ook in 2021 bij INEOS Grenadiers

Gianni Moscon komt ook volgend seizoen uit voor INEOS Grenadiers. Dat bevestigt hij aan BiciSport. Voor de sterke Italiaan wordt 2021 zijn zesde seizoen in Britse dienst.

“Maar ik ga pas vanaf december denken aan het volgende seizoen”, zegt Moscon. “Op dit moment weten we nog niet eens wanneer we kunnen beginnen met koersen of hoe we de programma’s moeten inrichten.”

Werken in de boomgaard

De 26-jarige hardrijder, onder meer winnaar van de Tour of Guangxi 2018 en de Arctic Race of Norway 2016, heeft momenteel andere dingen aan zijn hoofd. Zijn vader is besmet met het coronavirus en dus werkt hij zelf in de boomgaarden in de omgeving van Trento. “Gelukkig heeft hij het ergste gehad. Het is jammer dat ik niet in zijn buurt kan komen”, vertelt hij over zijn zieke vader.

Het afgelopen seizoen kon Moscon geen indruk maken namens INEOS Grenadiers. En hoewel hij heeft bijgetekend, lijkt het erop dat hij volgend jaar goede uitslagen moet rijden om te kunnen blijven. Anders dreigt een vertrek. “Maar daar wil ik nu niet aan denken, anders raak ik afgeleid en doe ik mijn werk hier slecht. Dit is voor nu mijn voornaamste bezigheid en ik heb het ook nodig om mijn zinnen te verzetten.”