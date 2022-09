Gianni Marchand opent Tour of Iran met ritzege

Gianni Marchand heeft de eerste etappe van de Tour of Iran (UCI 2.1) op zijn naam geschreven. De Belg van Tarteletto-Isorex verwees de Maleisiër Muhammad Nur Aiman Mohd Zariff naar de tweede plaats.

De Tour of Iran begon met een etappe van Tabriz naar Urmia over een overwegend vlak parcours. Na 153,8 kilometer kwam Marchand als eerste over de streep. De 32-jarige renner mag in de tweede, niet al te lastige etappe de leiderstrui dragen. De derde en vierde rit – in het weekend – finishen beide bergop. Maandag eindigt de vijfdaagse met een omloop in Tabriz.