Gianni Marchand blijft leider in Tour of Iran na rit twee, Lucas Carstensen wint sprint

Lucas Carstensen heeft de tweede etappe van de Tour of Iran gewonnen. De Duister van Bike Aid versloeg Mahdi Nateghi en Yunus Emre Yilmaz. Gianni Marchand van Tarteletto-Isorex blijft de leider in het algemeen klassement.

De tweede rit kende flink wat hoogtemeters met onder meer een beklimming van bijna vijftien kilometer. Toch bleef het peloton uiteindelijk bij elkaar en werd er na 148,9 kilometer gesprint in Jolfa. Het was de 28-jarige Carstensen die in die sprint aan het langste eind trok en kon winnen. Nateghi (Iran) en Emre Yilmaz (Siri Ali-Unlock) mochten mee op het podium.

Belgen Maxim De Poorter en Jacob Relaes, beiden van Tarteletto-Isorex, eindigden als vierde en zesde. Hun ploegmaat en leider Marchand kwam ook in het peloton over de streep, waardoor hij aan de leiding blijft van het algemeen klassement. Zaterdag staat er een bergetappe op het menu in de Tour of Iran, met een slotklim van maar liefst 32 kilometer. Het gemiddelde stijgingspercentage bedraagt echter maar 2%.