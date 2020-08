Gianni Bugno (CPA) reageert op veiligheidsplan Richard Plugge zondag 16 augustus 2020 om 19:11

Gianni Bugno heeft in een open brief gereageerd op het veiligheidsplan dat Richard Plugge vandaag naar buiten gebracht heeft. De Italiaanse voorzitter van de CPA zegt dat zijn rennersvakbond wél mensen heeft die de veiligheid van parcoursen controleren, maar dat zij de kans niet krijgen om dat werk goed uit te voeren.

Bugno voelt zich aangevallen door de uitspraken van de manager van Jumbo-Visma. Hij wil graag weten wat de CPA dan moet doen om de veiligheid te kunnen controleren. “Onze afgevaardigde is de woordvoerder van de renners, en in tegenstelling tot de teams, krijgt hij de parcoursen niet op voorhand gepresenteerd”, klinkt het.

Volgens Bugno heeft de CPA-afgevaardigde het recht om diverse partijen rondom een wedstrijd bijeen te roepen als hij een veiligheidsprobleem voor de renners gevonden heeft in het parcours. Daarnaast wijst de Italiaan op de grotendeels vrijwillige baan van de afgevaardigden van de CPA en de moeilijke werkomstandigheden bij het uitvoeren van hun job. “Dit in tegenstelling tot de mensen van de AIGCP (waarvan Plugge vice-voorzitter is, red.)”, aldus Bugno.

“Onze mensen zijn vaak bezig met de veiligheidsmaatregelen en om te protesteren tegen maatregelen die zij niet voldoende toereikend vonden. Tot slot heeft de CPA, in tegenstelling tot de AIGCP, geen lid in de Road Commission van de UCI waarin de veiligheidsvoorschriften voorgesteld worden”, is Bugno duidelijk.

Geen vertrouwen meer in UCI

De CPA-voorzitter gaat daarmee de discussie aan met Plugge, van wie Bugno een reactie verwacht op zijn open brief. De Nederlandse manager sprak eerder vandaag uit dat hij de veiligheidscontroles van de UCI niet meer vertrouwt. Hij wil met meerdere profploegen een extern bedrijf inschakelen dat vooraf de parcoursen keurt, nadat de afgelopen weken meerdere incidenten gebeurd zijn.