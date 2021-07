Gianmarco Garofoli schenkt Development Team DSM zege in Aostavallei

Gianmarco Garofoli heeft namens Development Team DSM gewonnen in de Ronde van de Aostovallei. Na 158,4 kilometer bleef de Italiaan zijn landgenoot Mattia Petrucci en Florian Lipowitz voor in Breuil Cervinia.



Garofoli was al vroeg alleen ten aanval getrokken, maar wist op de slotklim zijn voorsprong goed te verdedigen om zo alleen aan te komen. Daardoor maakt hij ook meteen een reuzensprong in het klassement: van de dertiende plaats naar de tweede plaats.

Alessandro Verre, gister nog ritwinnaar, verloor zijn leiderstrui aan Reuben Thompson van Groupama-FDJ U23. Met nog een dag te gaan hoopt de Nieuw-Zeelander eindwinnaar te worden van deze hoog aangeschreven beloftenwedstrijd.

Podium celebrations for Gianmarco Garofoli and us! 😄🍾 #KeepChallenging #GiroVDA2021 pic.twitter.com/df9GDVwF6U

