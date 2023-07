Gianetti over instorten Pogacar: “De Tadej die we vandaag zagen, is niet Tadej”

Video

Ondanks dat UAE Team Emirates nog met twee man op het podium van de Tour de France staan, zaten ze vandaag in de hoek waarin de klappen vielen. Tadej Pogacar zakte finaal door het ijs en verloor bijna zes minuten op Jonas Vingegaard. In gesprek met WielerFlits, legt UAE Team Emirates-teammanager Mauro Gianetti zich neer bij de nederlaag: “Volgens mij kan alleen Pogacar in deze huidige vorm tweede in de Tour kan worden.”

“Het was een heel lastige dag voor Tadej met ook nog de crash in het begin, dat heeft zijn moraal ook een klap gegeven. Fysiek was het ook niet goed. De Tadej die we vandaag zagen, is niet Tadej. En Vingegaard was vandaag wel zichzelf. Hij was heel sterk, ook met zijn ploeg.”

“Maar ook zijn tweede plaats is nog altijd ongelooflijk”, zet Gianetti de zaken in perspectief. “Twee à drie weken na Luik-Bastenaken-Luik hadden we hier niet aan durven denken. Met Tadej mag je hopen en dromen, zeker toen hij zo sterk was in Bilbao… Volgens mij kan alleen Pogacar in deze huidige vorm tweede in de Tour kan worden.”

“We hadden wel verwacht dat hij het een aantal dagen wat zwaarder zou kunnen krijgen. Op een dag als vandaag met meer dan 5000 hoogtemeters, een zowel fysiek als mentaal heel zware dag, kon het twee kanten op: hij had een topdag kunnen hebben en courage kunnen tonen, maar we wisten ook dat het de andere kant op zou kunnen vallen. Vanochtend dachten we nog altijd aan de gele trui, al had Vingegaard dan wel een slechte dag nodig zou hebben en dat lag niet meteen in de lijn der verwachting.”