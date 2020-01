Giacomo Nizzolo: “Ploeg wachtte op me op de klim” zaterdag 25 januari 2020 om 08:08

Of dit het Riis-effect is moet natuurlijk nog blijken, maar vaststaat dat Giacomo Nizzolo in Victor Harbor de eerste seizoenszege pakte voor NTT Pro Cycling. De Italiaan was na afloop zijn ploegmaats dankbaar voor hun steun.

“Ik kan mijn ploeggenoten niet genoeg bedanken. Ze hebben het geweldig gedaan”, zei Nizzolo na afloop van de rit naar Victor Harbor. De Italiaan moest lossen op Kerby Hill, een klim aan gemiddeld zes procent op twintig kilometer van de finish, maar kon met de steun van zijn team terugkeren in het peloton.

“Het was het plan dat als ik een beetje achterop zou raken, zij zich zouden laten terugzakken en op me wachten op de klim. Ze deden het perfect en reden vervolgens ook een perfecte lead-out. Ik zat op de juiste positie en heb daarna alles gegeven. Het pakte uitstekend uit, ik ben erg blij.”