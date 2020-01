Giacomo Nizzolo verslaat topsprinters in Down Under, Impey nieuwe leider zaterdag 25 januari 2020 om 05:48

Giacomo Nizzolo is de verrassende winnaar van de vijfde etappe in de Tour Down Under. De sprinter van NTT Pro Cycling versloeg in Victor Harbor onder andere Simone Consonni (Cofidis) en Sam Bennett (Deceuninck-Quick-Step). In het algemeen klassement neemt Daryl Impey de leiding over van Richie Porte.

Het duurde meer dan tien kilometer voordat de eerste uitvalspoging werd genoteerd. Die kwam op naam van AG2R La Mondiale-renner Axel Domont. De 29-jarige Fransman kon in korte tijd meer dan een minuut voorsprong nemen. Maar net als een dag eerder hadden de klassementsmannen het gemunt op de bonificatieseconden bij de tussensprint. Zo snel als Domont de voorsprong kon opbouwen, werd het ook weer teruggenomen. Op vijf kilometer voor de eerste tussensprint werd hij weer bijgehaald.

Net als eerder deze week was het wereldkampioen Mads Pedersen (Trek-Segafredo) die in opdracht van ploegmaat Richie Porte de meeste bonusseconden (3 seconden) wegnam. Impey, tijdens de rit nog de nummer twee van het klassement, pakte twee seconden en Robert Power (Team Sunweb) één seconden.

Impey nieuwe leider

Bij de tweede tussensprint, 56 kilometer later, was het ditmaal wél Impey die grootste buit opeiste door Jasper Philipsen (UAE Emirates) en Pedersen te verslaan. De Zuid-Afrikaan is dankzij de bonustijd de nieuwe leider in het algemeen klassement met een voorsprong van twee seconden op Porte.

Met nog 75 kilometer te gaan probeerde een groep van een achttal renners, waaronder Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Iljo Keisse (Deceuninck-Quick-Step) en Ian Stannard (Team Ineos) ten aanval ten trekken, maar zij konden niet op de goedkeuring van Mitchelton-Scott rekenen. Een nieuwe poging van Pedersen, Stannard, Josef Cerny (CCC Team) en Ide Schelling (Bora-Hansgrohe) slaagde wel. Zij wisten iets meer dan twee minuten voorsprong te nemen.

In aanloop naar Kerby Hill, een klim van tweede categorie met de top op twintig kilometer van het einde, werd door toedoen van Mitchelton-Scott de voorsprong opnieuw verkleint. Het peloton kreeg de koplopers vlak voor de top weer in zicht, voor Schelling het moment om nog een extra keer te demarreren. De 21-jarige neoprof was echter niet opgewassen tegen de versnelling van Porte, die als eerste de top passeerde.

Meesterzet

Voor de sprinters – die allemaal gelost waren – was terugkeren in het peloton de hoogste prioriteit. Een tiental renners, dat zich had afgescheiden op de top, werd op iets meer dan zeven kilometer van de finish weer bijgehaald door de sprintersploegen. Ook een aanval van Romain Bardet (AG2R La Mondiale) werd geneutraliseerd.

In de slotkilometers lag de regie weer bij de sprintersploegen. In de finishstraat deed Ryan Gibbons (NTT Pro Cycling) een meesterzet door in vierde positie een klein gaatje te laten op zo’n vierhonderd meter van de finishboog. Roger Kluge (Lotto Soudal) ging op kop vol de sprint aan, maar niet met Caleb Ewan, maar met Nizzolo en Consonni in zijn wiel. De Italianen kregen een perfecte lead-out van de Duitser. In de achtergrond probeerde Michael Mørkøv met Bennett in zijn wiel het gat nog tevergeefs te dichten. Ritzege voor Nizzolo!