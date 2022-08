Giacomo Nizzolo mist EK wielrennen door val in Circuit Franco-Belge

Italië moet het tijdens de wegrit van de EK in München stellen zonder Giacomo Nizzolo. De Europees kampioen van 2020 is niet voldoende hersteld van een val in het Circuit Franco-Belge om zondag van start te gaan. Elia Viviani is zijn vervanger.

“Ik vind het heel spijtig om te moeten zeggen dat ik zondag helaas niet mee kan strijden om de Europese titel vanwege een zware valpartij in ‘Eurometropole’ (de naam van het Circuit Franco-Belge de afgelopen jaren, red.)”, aldus Nizzolo, die de eendaagse in België niet uitreed. “Ik heb alles gegeven om erbij te zijn, maar de pijn is te sterk. Vanuit thuis zal ik mijn ploeggenoten supporteren. Forza Azzurri.”

Viviani als vervanger

Nizzolo was al aanwezig in München en had het parcours reeds verkend, vertelt hij in gesprek met SpazioCiclismo, maar “ik heb wonden en kneuzingen die nog steeds voelbaar zijn”. Tegen diezelfde Italiaanse nieuwssite zegt bondscoach Daniele Bennati dat Elia Viviani de plaats van Nizzolo in zal nemen. “Elia is de meest directe oplossing omdat hij al in Duitsland was voor het baanwielrennen. Viviani was – zoals altijd – meteen beschikbaar om de blauwe trui (het shirt van de Italiaanse ploeg, red.) te eren.”

Net als Nizzolo, is Viviani een voormalig Europees kampioen. De renner van Cofidis pakte de titel in 2019. Italië is momenteel met een lange, winnende reeks bezig, want in 2018 en 2021 gingen de zeges naar respectievelijk Matteo Trentin en Sonny Colbrelli. Trentin is er dit jaar ook weer bij. De rest van de Italiaanse selectie bestaat uit Alberto Dainese, Jacopo Guarnieri, Filippo Baroncini, Jonathan Milan, Luca Mozzato en Filippo Ganna.