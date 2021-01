Giacomo Nizzolo maakt voorjaarsprogramma bekend

Giacomo Nizzolo begint het nieuwe wielerseizoen in de Ster van Bessèges, zo laat hij weten in gesprek met Tuttobiciweb. De Europese kampioen richt zich verder onder meer op Milaan-San Remo en de Giro d’Italia.

In de Ster van Bessèges (3-7 februari) zal Nizzolo zijn eerste wedstrijdkilometers van 2021 afwerken. De Italiaanse sprinter zal vervolgens deelnemen aan de Clásica de Almería, de UAE Tour, Parijs-Nice en Milaan-San Remo. Nizzolo zal ook meedoen aan meerdere kasseiklassiekers.

“Ik zal ze niet allemaal betwisten, maar ik wil toch zeker Gent-Wevelgem rijden. Ik zal wellicht ook deelnemen aan de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.” Nizzolo hoopt als Italiaan natuurlijk ook te schitteren in de Giro d’Italia. “De ambitie is om in mijn thuisland die Europese trui te showen.”

Latere doelen

De 31-jarige renner rept verder met geen woord over de Tour de France, al liet hij eerder wel weten dat de Ronde van Frankrijk eveneens een optie is. De voor Qhubeka ASSOS uitkomende Nizzolo was vorig seizoen succesvol in de Tour Down Under en Parijs-Nice. De rappe man wist ook het Italiaans als het Europees kampioenschap achter zijn naam te zetten.