Giacomo Nizzolo: “Ik wil meteen goed zijn met Milaan-San Remo in het vizier”

Voor Giacomo Nizzolo kwam een succesvol seizoen abrupt ten einde door een spierscheurtje in zijn onderbeen. Daardoor moest de Europese kampioen de Tour vroegtijdig verlaten. Voor 2021 heeft hij zijn vizier al gericht op Milaan-San Remo. Ook wil hij zich in Parijs-Roubaix testen.

Vorige maand werd bekend dat Nizzolo zijn huidige ploeg trouw blijft. Dat betekent dat hij in 2021 voor Qhubeka ASSOS uitkomt, de opvolger van NTT Pro Cycling. “Ik bleef bij deze ploeg, omdat ik een project wilde dat om mij draait. Het is belangrijk om te blijven werken met de mensen die ik al ken. Ik voelde me al vertrouwd met het project. Ik wilde er deel van uitmaken en het naar een steeds hoger niveau brengen”, vertelde hij aan TuttoBICI.

De Italiaanse sprinter kan terugkijken op een sterk seizoen, waarin hij etappezeges boekte in de Tour Down Under en Parijs-Nice, vijfde werd in Milaan-San Remo en dan zowel het Italiaans als het Europees kampioenschap achter zijn naam zette. “Het was een erg belangrijk seizoen. Ik was competitief vanaf het begin, nadat ik eindelijk een winter zonder fysieke problemen had. Het was ook een bevestiging naar mezelf.”

Tour de France

“Het was jammer van de Tour de France. Ik de derde etappe eindigde ik derde, maar ik voelde dat ik meer in de benen had. Toch kon ik niet het juiste gaatje vinden in de sprint, dat zijn dingen die kunnen gebeuren. En toen kwam de spierscheuring, waardoor ik moest opgeven. De hersteltijd was lang en omdat ik niet competitief zou zijn in de laatste wedstrijden van het seizoen, gaf ik de voorkeur om helemaal te stoppen uit respect voor de twee titels die ik won.”

“Ik wil vanaf het begin van het seizoen meteen goed zijn met Milaan-San Remo in het vizier en de Belgische klassiekers, die geschikt zijn voor sprinters. Ik zou mezelf graag eens testen in Parijs-Roubaix of de andere kasseiklassiekers, maar ik denk dat de Ronde van Vlaanderen te zwaar is. Wat de grote ronden betreft zou ik graag de Europese trui in de Giro d’Italia dragen, maar ik weet dat de Tour de France belangrijk is voor de ploeg. Ik zou ze ook allebei kunnen rijden.”