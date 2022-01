Giacomo Nizzolo derde in Trofeo Port d’Alcúdia: “Ik begon te vroeg aan de sprint”

Giacomo Nizzolo is in zijn eerste koers van 2022 als derde over de streep gekomen. De Italiaan van Israel-Premier Tech ging als eerste de sprint aan in de Trofeo Port d’Alcúdia-Port d’Alcúdia, maar werd uiteindelijk nog voorbijgesneld door winnaar Biniam Girmay en Ryan Gibbons.

Na afloop wist VeloPro.fr hem te strikken voor een reactie. Nizzolo kende een lastige dag in het zadel. “Zoals verwacht reden sommige ploegen volle bak door op de laatste beklimming. Het was voor de sprinters echt afzien. In de finale zat ik iets te ver voor de sprint. Toen ik eenmaal weer in een goede positie verkeerde, besloot ik de sprint aan te gaan.”

“Ik ging de spurt vroeg aan, te vroeg”, aldus Nizzolo, die echter geen spijt heeft van zijn keuze om van ver aan te gaan. “Dit heb ik liever dan te lang wachten. Ik zag ze twijfelen aan kop van het peloton en dus besloot ik mijn sprint in te zetten. Zo gaat het nu eenmaal in de sprints. Soms lukt het, soms ook niet.”

De 32-jarige Nizzolo kwam vorig jaar nog uit voor Qhubeka NextHash, maar koerst dit seizoen voor Israel-Premier Tech. De rappe Italiaan richt zich dit jaar onder meer op Milaan-San Remo, de voorjaarsklassiekers in België en de Giro d’Italia. Ook het WK in Australië staat op zijn verlanglijstje.