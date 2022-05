Giacomo Nizzolo blikt vooruit: “Een zeer snelle finale en sprint”

Giacomo Nizzolo hoopt vandaag, op dag drie van de Giro d’Italia, mee te doen voor de ritzege. In de derde rit naar Balatonfüred zijn normaal gesproken de sprinters voor het eerst aan zet. “Vandaag is een mooie kans”, vat Nizzolo het samen voor de camera van Cycling Pro Net.

De sprinttroef van Israel-Premier Tech keek vlak voor de start van de rit alvast even vooruit op de finale. “Het zal een zeer snelle sprint, en finale, worden. De slotfase is rechttoe-rechtaan en zeker niet technisch. Alleen, daardoor is het vaak nog hectischer. Veel renners kunnen dan namelijk nog van achteruit komen. Het is zaak om op het juiste moment op de juiste plek te zitten.”

Nizzolo voelt zich naar eigen zeggen wel in orde na twee dagen koers. “Zaterdag was een mooie dag, niet al te zwaar. Op de eerste dag probeerden we het ook met de ploeg, maar toen lukte het jammer genoeg niet. Vandaag is weer een mooie kans”, aldus de 33-jarige sprinter, die nog op zoek is naar zijn eerste zege van het seizoen.

Vorig jaar boekte Nizzolo zijn allereerste ritoverwinning in de Giro d’Italia, door in de dertiende etappe naar Verona als eerste over de streep te komen. De Italiaan kwam toen nog uit voor de inmiddels verdwenen Zuid-Afrikaanse formatie Qhubeka NextHash.