Giacomo Nizzolo aarzelde in de sprint: “Maar uiteindelijk was ik de gelukkige” woensdag 26 augustus 2020 om 17:12

Giacomo Nizzolo sprak van een ongelooflijke dag nadat hij in Plouay het Europees kampioenschap in zijn zak had gestoken. Voor al het harde werk de hele dag was de Italiaan zijn landgenoten buitengewoon dankbaar.

“Ik kreeg de perfecte lead-out van de ploeg, maar eigenlijk hebben ze de hele dag uitstekend gewerkt”, zei Nizzolo, nadat hij in de eindsprint Arnaud Démare en Pascal Ackermann nipt voorbleef. “Het was erg close. Ik dacht dat ik geen goede laatste jump had, maar uiteindelijk was ik wel de gelukkige. Ik verloor hier een paar jaar geleden met zo’n klein verschil (in de GP Ouest France-Plouay van 2013, red) en vandaag won ik juist, dus ik ben blij.”

Dat de Italianen vooraf een plan hadden, vertelde hij. “Als we in de laatste ronde nog samen zouden zijn, gingen we voor een sprint. En dat is wat we hebben gedaan. We deden het geweldig. Zoals ik al zei, ik ben zo trots op mijn team. Ze hebben ongelooflijk werk verzet vandaag. En nu ga ik als de Europese kampioen naar de Tour de France. Dat wordt zeker een mooi avontuur met deze trui.”