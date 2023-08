Ghys en De Vylder na vierde plaats: “Laten ons gewoon flikken door die Hollanders”

Robbe Ghys en Lindsay De Vylder waren na afloop van de wedstrijd not amused. Bij Sporza vraagt Ghys zich af: “Hoe kan dit gebeuren? We rijden de perfecte koers, met af en toe een minder moment, maar we pakten wel genoeg punten. Op het einde laten we ons gewoon flikken door die Hollanders…”

Ghys en De Vylder reden dinsdagavond in de koppelkoers een attente wedstrijd. De twee Belgen graaiden de hele wedstrijd hun punten mee, stonden een tijdje aan de leiding en stonden tot de laatste sprint twee. In de laatste sprint vielen Ghys en De Vylder toch nog van het podium, nadat Groot-Brittannië en Nederland hen in de laatste meters alsnog passeerden.

“Ze flikken ons door ons te kloppen in ons eigen spel, door hard te rijden op het juiste moment. Al blijft het duo ook wel acrobaten die een stunt op het randje niet schuwen”, gaat Ghys verder. “In de laatste ronde komen we misschien dat tikkeltje frisheid tekort om het af te maken, maar het doet niets af aan onze prestatie. We hebben gevochten met het mes tussen de tanden en werden ijskoud gepakt in de laatste sprint.”

“We toonden dat we erg snel zijn, dus we kunnen enkel tevreden zijn, maar op een WK telt maar een plaats. Dan word ik nog liever vierde dan naast de Nederlanders te gaan staan op het podium”, aldus Ghys.

De Vylder was na afloop iets genuanceerder: “Het doet pijn. Dat we vierde worden, valt ook nog eens hard tegen. Het overvalt me. Ik had het gevoel dat als we wilden, we de vijf punten konden pakken. Het kon ons nauwelijks ontglippen, maar de rest had net nog een versnelling. Alles ontglipt ons tegelijk.”