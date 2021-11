Gewezen talent doet boekje open over pillengebruik in het peloton: “Het is zó duidelijk”

Het leven leek Ludvig Wacker toe te lachen, na zijn zege in Gent-Wevelgem voor junioren. De Deen stond te boek als een talentvolle renner en hoopte via de opleidingsploeg van (toen nog) Team Sunweb de stap te maken naar de profs. Eind september maakte Wacker echter bekend een punt te zetten achter zijn carrière, en dat op 21-jarige leeftijd.

Nu blikt Wacker met Feltet.dk openhartig terug op zijn korte wielerleven en is hij niet bang om een boekje open te doen over het pillengebruik in het peloton. Volgens Wacker is het inmiddels schering en inslag binnen het wielrennen. “Ik ben klaar met pillen in de sport. Het zijn misschien legale pillen, maar ik ben klaar met het feit dat ze worden gebruikt in het wielrennen. Het is zó duidelijk en het heeft iets absurds.”

De jonge Deen schetst een verontrustend beeld. “Renners rijden tijdens grote wedstrijden rond met kleine potjes met pillen in hun achterzakken. Ik heb zelf nooit iets willen pakken, maar je weet wel dat iedereen wel iets neemt in de finale. We hebben het over pijnstillers, cafeïne en andere dingen. Het is belachelijk hoeveel renners slikken, want je weet niet wat het over twintig jaar met je lichaam doet.”

Volgens Wacker slikken renners vaak op eigen houtje deze pillen. “Ik denk vaak dat het de jonge renners zelf zijn die het doen. Het is niet dat de ploeg er meteen verantwoordelijk voor is. De renners kunnen het zelf in huis halen, aangezien het makkelijk te verkrijgen is.”

Angst om te vallen

Wacker droomde enkele jaren geleden nog volop van een profcarrière, maar dat is er dus niet van gekomen. Enerzijds was er het pillengebruik in het peloton, anderzijds gooide een zware valpartij roet in het eten. “Er zijn verschillende redenen waarom ik heb besloten om mijn fiets aan de wilgen te hangen. Zo viel ik afgelopen jaar tijdens de Randers Bike Week. Het was een crash op hoge snelheid, maar ik hield er geen ernstige verwondingen aan over.”

“In mijn hoofd was de schade echter wel groot. Ik was mentaal volledig uitgeput en bang. Het ging mis zodra ik een rugnummer moest opspelden. Ik was namelijk bang om te vallen. Het ging helemaal mis tijdens het Deens wegkampioenschap in 2020. Ik heb toen Sunweb gebeld met de boodschap dat ik niet langer wilde blijven, ook al wilden ze mijn contract verlengen. Maar ik wilde gewoon naar huis.”

Wacker hoopte dit jaar in eigen land zijn loopbaan nog een nieuwe impuls te geven, maar zonder succes. Toch kijkt de Deen met plezier terug op zijn korte wielercarrière. “Ik heb ontzettend veel geleerd en daar ben ik heel erg trots op. Ik ben zo blij dat ik het heb geprobeerd en dat ik zo ver ben gekomen. Het is bijvoorbeeld niet te bevatten dat ik de junioreneditie van Parijs-Roubaix heb mogen betwisten.”